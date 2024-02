Bas Nijhuis heeft het na moment in 25e minuut helemaal gehad met Jordan Henderson

Ajax-middenvelder en scheidsrechter Bas Nijhuis stonden zondagmiddag voor het eerst in Nederland samen op een veld tijdens de wedstrijd tussen Ajax en NEC, wat al vroegtijdig resulteerde in een onderonsje tussen de twee. Henderson was het niet eens met een beslissing van Nijhuis na een vermeende overtreding op Brian Brobbey, waarna de Engelsman duidelijk werd toegesproken.

Ajax-spits Brobbey brak na 25 minuten spelen door de Nijmeegse defensie heen en ging na een duel met Philippe Sandler onderuit. Het Ajax-publiek vroeg net als Henderson om een strafschop, maar hier ging Nijhuis (terecht) niet in mee. Het resulteerde vervolgens al vroeg in de wedstrijd in een laatste waarschuwing voor Henderson, die in de ogen van de arbiter te veel aan het zeuren was.

Op beelden van ESPN was kort na het vermeende penaltymoment te zien dat Nijhuis een optelsom uitbeeldde richting de aanvoerder van Ajax, waarmee hij Henderson erop wees dat hij zich te veel met kritiek bij de arbiter meldde. De Engelsman kreeg de laatste waarschuwing van Nijhuis. die bekend staat snel met kaarten te strooien op momenten dat spelers zich klagend melden bij de arbitrage.