Verklaring bekend voor gebrek aan energie bij Jerdy Schouten: 'Een oplossing is nog niet gevonden'

PSV kampt niet alleen met de nodige blessures, maar had deze week ook een ziektegeval. lag drie dagen met koorts op bed. Toch kon hij zaterdagavond in actie komen tegen Ajax (1-1).

In het ESPN-interview na de wedstrijd krijgt Schouten van Hans Kraay junior de opmerking dat hij ‘gedesillusioneerd’ oogt. “Nee, nee. Ik voel me al een tijdje niet zo lekker”, antwoordt de PSV’er. “Ik heb een luchtweginfectie en heb drie dagen met koorts op bed gelegen. Ik voel me dus niet zo top, dus ik denk dat het daardoor komt. Ik ben niet gedesillusioneerd.”

Schouten speelde niet zijn beste wedstrijd. De controleur rekent zichzelf de openingstreffer van Ajax aan. Na zijn balverlies op de helft van Ajax konden de Amsterdammers counteren: Steven Berghuis vond Brian Brobbey, waarna Berghuis de bal terugkreeg en scoorde. “Het was wel een fout. Als er een goal uit komt, wordt er natuurlijk altijd net iets strenger naar gekeken. Maar dat is normaal”, weet Schouten.

“Ik denk dat hij (Steven Bergwijn, red.) me goed onder druk zet. Dan moet ik maar kiezen voor een doelpoging of iets anders, maar niet het risico nemen dat ik daarna de bal kwijtraak. Ze maken het gewoon goed af daarna”, vindt Schouten.

Trainer Peter Bosz vindt dat Schouten had kunnen kiezen voor een ‘tactische overtreding’ om de counter van Ajax in de kiem te smoren, maar zag dat er nog meer misging. “André (Ramalho, red.) deed het daar goed door Brobbey naar de zijkant te dwingen en hem goed onder druk te houden, maar vervolgens komt die bal achter Jordan Teze bij Berghuis. Daar zitten we veel te ver vanaf en we weten wat zijn kwaliteiten zijn. Dit hadden we anders moeten oplossen.”

'Schouten heeft al weken last'

Volgens journalist Marco Timmer van Voetbal International heeft Schouten al wekenlang klachten. "Schouten gaf gisteren aan last te hebben van een infectie aan de luchtwegen. Daar heeft de middenvelder van PSV nu al meerdere weken last van", schrijft de PSV-watcher op X. "Een oplossing is nog niet gevonden. Het verklaart zijn gebrek aan energie aan het eind van een wedstrijd. Nu rust helpt hem wellicht…"