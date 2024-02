Bayer Leverkusen vernedert Bayern München, Jeremie Frimpong scoort van 30 meter

Bayer Leverkusen heeft de titelaspiraties in de Bundesliga zaterdagavond nog maar weer eens extra kracht bijgezet. Op eigen veld won de koploper met liefst 3-0 van titelrivaal Bayern München, waardoor het verschil op de ranglijst tussen beide teams is opgelopen naar liefst vijf punten.

Bij Leverkusen begon Jeremie Frimpong verrassend op de reservebank, terwijl Matthijs de Ligt reserve was bij Bayern. Noussair Mazraoui kon bij de Duitse recordkampioen wél rekenen op een basisplaats, maar hij kon niet voorkomen dat Leverkusen na achttien minuten voetballen brutaal de leiding nam.

Robert Andrich bracht de bal vanaf de linkerkant van het veld hard en laag voor het doel van Bayern, waar Josip Stanisic, dit seizoen nota bene door Bayern verhuurd aan Leverkusen, bij de tweede paal kon scoren: 1-0. Leverkusen had vervolgens nog in de tweede helft verder kunnen weglopen van Bayern, maar Dayot Upamecano greep net op tijd in toen Amine Adli na een schitterende pass van Granit Xhaka alleen op het doel van Manuel Neuer af kon lopen.

Kort na de onderbreking wist Leverkusen zijn voorsprong alsnog te verdubbelen. Nathan Tella had een fijn balletje in huis op Álex Grimaldo, waarna de Spaanse wingback Manuel Neuer verschalkte met een verwoestende uithaal in het dak van het doel: 2-0.

Leverkusen speelde daarna een gewonnen wedstrijd. Bayern had niets in de melk te brokkelen, schoot in de gehele wedstrijd ook maar één keer op doel, en liep in de blessuretijd uiteindelijk tegen een ruime nederlaag aan. Nadat Neuer bij een hoekschop in de laatste minuut mee naar voren was gekomen, counterde Leverkusen scherp en bracht de inmiddels ingevallen Frimpong met een schot van zeker 30 meter de eindstand op het scorebord.