Bekritiseerde Ajacied pakt telefoon erbij en toont data: 'Ik kom beter in vorm'

trekt zich ‘niet te veel’ aan van de buitenwacht. De middenvelder van Ajax heeft, ondanks kritiek van de buitenwacht, het gevoel dat hij beter in vorm raakt.

In een interview met het Algemeen Dagblad vertelt Taylor dat er ‘veel is gezegd en geschreven’ over zijn spel, maar dat hij zelf zijn eigen vorm het best kan inschatten. “Ik heb juist het gevoel dat ik er weer beter in kom. Dat ik gemakkelijker voetbal en defensief meer bijdraag”, zegt hij.

Taylor heeft de afgelopen maanden hard gewerkt om een grotere bijdrage te leveren op het veld. “In de periode dat het zo slecht ging, keek ik niet naar wat om mij heen was vertrokken en wat ik miste. Ik ben vooral gaan kijken naar wat ik zelf moest verbeteren om mijzelf en het team weer beter te laten draaien.”

Een van de dingen waar hij mee bezig is geweest, is zijn spel zonder de bal. Na een oefenwedstrijd op 7 januari tegen Hannover 96 (2-1 zege), waarin Taylor met een onderschepping de 2-0 inleidde, kreeg hij complimenten van trainer John van ’t Schip om dat aspect van zijn spel.

“Ik merkte in onze slechte periode dat ik daarin moest groeien. Voor mijzelf en voor de club”, legt Taylor uit. “Ik ben ermee aan de slag gegaan, met hulp van de afdeling Science en een voormalige jeugdtrainer van Ajax. Het helpt.” Hij laat data op zijn telefoon zien om zijn standpunt te ondersteunen. “Maar het kan en moet nog veel beter. Dat is tegelijk ook een kwestie van onderlinge afstanden verkleinen, zodat we allemaal tegenaanvallen sneller kunnen voorkomen. Daarom ben ik ook blij met de komst van Jordan Henderson.”