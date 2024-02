Pion uit succesformatie Ajax pakt vliegtuig en zit vanavond in Johan Cruijff ArenA

is donderdagavond aandachtig toeschouwer bij het Conference League-duel van Ajax met Bodø/Glimt, zo wordt vlak voor de aftrap in beeld gebracht door ESPN. De verdediger van Brighton & Hove Albion is speciaal vanuit Engeland overgevlogen om zijn oude ploeg aan het werk te zien in de Johan Cruijff ArenA.

Veltman speelde tussen 2012 en 2020 in de hoofdmacht van Ajax en maakte onder meer deel uit van de succesformatie van de club die in het seizoen 2018/19 de halve finales van de Champions League haalde. Een jaar later verkaste hij voor ongeveer één miljoen euro naar Brighton. Voor die club speelde hij dit seizoen in alle competities 22 wedstrijden.