Berghuis steunt ploeggenoot: 'Hij heeft één mindere wedstrijd, mag het?'

neemt het op voor . De aanvaller van Ajax kreeg woensdag op de persconferentie een vraag over zijn vijftien jaar jongere ploeggenoot, die zondag net als veel andere Ajacieden een teleurstellende wedstrijd speelde tegen sc Heerenveen (3-2).

Berghuis tilt er niet te zwaar aan dat Hato een mindere wedstrijd had. “Ik zou bijna zeggen: mag het? Hij is zeventien jaar. Het is ongelooflijk wat hij allemaal heeft laten zien voor ons, en nog steeds blijft hij overeind”, zegt de aanvaller, die momenteel de aanvoerdersband draagt door de absentie van Steven Bergwijn. “Ik denk dat Ajax de situatie zo heeft gecreëerd dat hij op dit moment alles móét spelen. Dat respecteer ik alleen maar aan hem. We zullen er alles aan doen om hem daarin te beschermen. Zeventien jaar en zo spelen, petje af.”

Vervolgens krijgt Berghuis de vraag of hij Hato probeert te helpen bj Ajax. “Ik probeer het gesprek met hem aan te gaan en te vragen hoe hij zich erbij voelt. Hij is er heel stoïcijns onder. Ik kan me voorstellen dat het niet makkelijk is”, geeft hij aan. “Op zeventienjarige leeftijd moest ik er niet aan denken om in Ajax 1 te spelen, eerlijk gezegd. Hij blijft zijn ding doen. Hij werkt hard, investeert, ik zie weinig verandering daarin. Ik denk nog steeds dat hij goed speelt. De goals die we tegenkrijgen, dat is teamspel. Het is meer dan een individuele fout.”

Volgens trainer John van ’t Schip speelde Hato anderhalve week geleden tegen PSV ‘gewoon goed’. “Ook in de wedstrijden daarvoor heb ik weinig verschil gezien. Zondag (tegen Heerenveen, red.) was een off-day van het hele team.” Van ’t Schip zegt dat Hato ‘met alles heel volwassen omgaat’. “Hij is mentaal en fysiek ongelooflijk sterk. Dat er een keer een wedstrijd tussen zit waarin hij wat minder speelt, is ook alleen maar logisch als je continu in het eerste speelt.”

Van ’t Schip beseft dat er veel wordt gevraagd van de pas zeventienjarige jeugdexponent. “Hato moet eigenlijk een leidersrol op zich nemen op een jongere leeftijd dan gebruikelijk is. Daarin moeten andere spelers hem ook helpen. Hij moet sneller dan normaal leren om spelers om zich heen te coachen.” Donderdag neemt Ajax het in de knock-outronde van de Conference League thuis op tegen Bodø/Glimt.

