Birmingham Mail licht vijf Ajax-spelers uit: ‘Hij was naar verluidt een transferdoelwit van Aston Villa’

De eerste ontmoeting tussen Ajax en Aston Villa in de achtste finales van de UEFA Conference League staat weliswaar pas over een kleine twee weken op het programma, maar de Birmingham Mail blikt alvast voorzichtig vooruit op de confrontatie met de Amsterdammers. De lokale krant licht vijf spelers uit, waaronder . De vleugelverdediger stond in het verleden naar verluidt op het verlanglijstje van Aston Villa.

Voor één Ajax-speler is het tweeluik met Aston Villa extra bijzonder. Hij luistert naar de naam Jordan Henderson. De Amsterdamse winteraanwinst heeft weliswaar geen verleden op Villa Park, maar was natuurlijk wel jarenlang actief in de Premier League. Met Liverpool veroverde hij in 2020 nog de landstitel. Henderson keert medio maart voor het eerst als voetballer terug naar zijn thuisland, nog geen jaar na zijn veelbesproken overgang naar Saudi-Arabië. “Er zijn een paar Ajax-spelers die Villa-fans zullen kennen, waaronder Henderson, die zijn carrière weer op de rails wil krijgen bij Ajax na een controversiële periode van zes maanden in Saudi-Arabië”, schrijft de Birmingham Mail.

Ajax maakte de komst van Henderson op 18 januari wereldkundig. De voormalig Liverpool-aanvoerder beleefde in de kraker tegen PSV weliswaar een prima debuut, maar wist sinds zijn komst naar Amsterdam nog niet te winnen. Na de nederlaag bij sc Heerenveen en de gelijke spelen tegen Bodø/Glimt en NEC moest Henderson de return in Noorwegen donderdagavond aan zich voorbij laten gaan. “De middenvelder moet nog proeven van de overwinning voor zijn nieuwe club”, zo klinkt het dan ook. Henderson is, denkt de Birmingham Mail althans, niet de enige Ajacied die een belletje doet rinkelen bij het Aston Villa-publiek. “Steven Berghuis kwam in 2015 bij Watford, maar stelde teleur, terwijl Sosa een paar jaar geleden naar verluidt een transferdoelwit van Villa was.”

De Kroaat verruilde VFB Stuttgart afgelopen zomer voor Ajax. De grote vraag is of hij tijdens het tweeluik met Aston Villa een kant vormt met Steven Bergwijn. Laatstgenoemde staat sinds twee weken geleden buitenspel met een hamstringblessure. Hij komt deze maand niet meer in actie. Bergwijn heeft evenals Henderson en Berghuis een verleden in de Premier League. “Bergwijn had moeite om indruk te maken bij Tottenham”, kan de Birmingham Mail zich herinneren. De laatste Ajacied die wordt genoemd is Chuba Akpom. De spits maakte vorige zomer de overstap van Middlesbrough naar Amsterdam. Hij speelde in Engeland ook voor Arsenal, Nottingham Forest, Coventry City en Brighton.

Premier League-programma kan in het voordeel van Ajax uitpakken