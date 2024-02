Donyell Malen verontschuldigt zich in minuut 24 richting het PSV-publiek

Uitgerekend heeft Borussia Dortmund dinsdagavond op voorsprong geschoten tegen PSV. De Eindhovenaren begonnen goed aan het heenduel in de achtste finales van de Champions League, maar de Duitsers werden gaandeweg de eerste helft sterker en sterker en openden via Malen de score. De voormalig PSV-speler verontschuldigde zich meteen richting het Eindhovense publiek.

PSV-trainer Peter Bosz wijzigde zijn opstelling voor de eerste ontmoeting met Borussia Dortmund op een aantal posities ten opzichte van de competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo van afgelopen vrijdag. Zo nam Jerdy Schouten achterin de plek over van André Ramalho en speelt naast Joey Veerman en Malik Tillman ook Ismael Saibari op het middenveld. De intenties van Bosz zijn dus duidelijk: voetballend het heft in handen nemen en de aanval zoeken. De start was veelbelovend, met onder meer een goede kans voor Tillman. De aanvallende middenvelder knalde de bal echter voorlangs.

Borussia Dortmund werd gaandeweg de eerste helft steeds sterker. Malen kreeg al een aardige mogelijkheid, maar die bracht PSV-doelman Walter Benítez nog niet in de problemen. De Argentijn was niet lang daarna wél kansloos op een inzet van de Oranje-international. Hij schoot de bal via het been van Sergiño Dest hoog bij de eerste paal binnen: 0-1. Malen vertrok in de zomer van 2021 bij PSV en is zijn periode in Eindhoven nog niet vergeten. De aanvaller vierde zijn doelpunt ingetogen.

