Boulahrouz vol walging: 'Die krokodillentranen, hij moet wegwezen en zijn excuses aanbieden!'

Ziggo Sport-analist Khalid Boulahrouz heeft zich zaterdagavond gigantisch gestoord aan Kaapverdië-aanvaller Bebé. De ervaren vleugelspeler van Rayo Vallecano kwam volgens de analist egoïstisch voor de dag tegen Zuid-Afrika in de kwartfinale van de Afrika Cup, wat de aanvaller op een forse lading aan kritiek kwam te staan. Boulahrouz vond dat Bebé na afloop zijn excuses moest aanbieden.

Bebé kwam zaterdagavond na 72 minuten spelen binnen de lijnen namens Kaapverdië. Zijn invalbeurt kon teleurstellend genoemd worden, want de aanvaller kwam zwak voor de dag en zag meerdere doelpogingen ruim naast de goal terechtkomen. Boulahrouz ergerde zich kapot aan de manier waarop Bebé zich presenteerde: "Uitgerekend een van de meest ervaren spelers komt in de slotfase het veld in. Het is logisch dat de bondscoach van Kaapverdië dan denkt: op dit moment hebben we zijn inbreng nodig. Maar hij gaat gewoon zijn eigen wedstrijd spelen", zei een verbaasde Boulahrouz.

Boulahrouz genoot zaterdagavond van het spel van Kaapverdië, maar de dramatische invalbeurt van Bebé zorgde voor veel frustraties bij de analist. Na afloop had de 33-jarige aanvaller de tranen in zijn ogen staan, waar de analist van walgde: “Hij moet echt stoppen met huilen man, zie die krokodillentranen, wegwezen man! In zo’n belangrijke wedstrijd legt hij zo’n optreden op de mat. Dan moet je niet gaan huilen, maar je excuses aanbieden aan je ploeggenoten", was Boulahrouz duidelijk.