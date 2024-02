Hoewel er geruchten gaan over het einde van de relatie tussen Ajax-middenvelder en influencer Jade Anna van Vliet, lijkt er van een breuk geen sprake. Donderdagavond plaatst Jade Anna meerdere foto’s op Instagram, waaronder een foto met Taylor.

Woensdag meldde het online programma Roddelpraat dat Taylor en Jade Anna uit elkaar zouden zijn. Het verhaal ging dat Taylor 'zich wil richten op het voetbal' en de aandacht rondom zijn relatie te hevig vond. Met de nieuwe foto lijkt Jade Anna te bevestigen dat ze ‘gewoon’ nog bij elkaar zijn.

Roddelpraat blijft achter de berichtgeving staan en stelt in een reactie op de foto’s van Jade Anna dat ze ‘voor de beeldvorming’ met Taylor op de foto is. Taylor likete ook een fotoserie die Jade Anna woensdag op Instagram zette, dus de twee lijken in ieder geval nog door één deur te kunnen met elkaar.

Na weken van geruchten maakte Jade Anna haar relatie met Taylor op 24 december bekend. Ze plaatst geregeld foto’s waarop te zien is dat ze naar wedstrijden van Ajax kijkt, vanuit het stadion of voor de televisie. Dat deed ze ook toen Ajax zaterdag tegen Heracles Almelo speelde (2-4 zege).

FCUpdate is sinds jaar en dag een platform voor het laatste voetbalnieuws. Omdat we merken dat onze bezoekers behalve het ‘harde’ nieuws ook behoefte hebben aan lichtere onderwerpen, besteden we in de rubriek Boulevard zo nu en dan aandacht aan de ontwikkelingen in de privélevens van de topvoetballers. Omdat we weten dat niet iedereen zulke artikelen waardeert, kiezen we ervoor om het woord ‘Boulevard’ in de kop te zetten, zodat lezers het nieuws kunnen herkennen en desgewenst kunnen overslaan.