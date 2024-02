Complete verbijstering en boosheid door krankzinnige actie in 96e minuut: 'Ongelooflijk, dit is écht gestoord!'

PEC Zwolle-verdediger Sam Kersten heeft zondagmiddag voor complete verbijstering gezorgd met zijn actie in de 96e minuut van de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en PEC Zwolle. De verdediger van de Zwollenaren maakte in de allerlaatste minuut opzichtig hands, waarna Go Ahead Eagles de stand vanaf de strafschopstip gelijk trok. Bij analisten en op sociale media zorgde de actie van de verdediger voor verbazing.

Anco Jansen, PEC Zwolle-supporter en analist namens ESPN, begreep helemaal niets van de actie van Kersten: 'Ongelooflijk, dit kan toch niet. Dit is zo dom en gestoord", gaf de analist direct na afloop van het duel aan in gesprek met presentator Wouter Bouwman. Zijn mening wordt op sociale media volop gesteund, want voetballiefhebbers waren verbijsterd door de actie van Kersten in de slotfase van de wedstrijd.

Artikel gaat verder onder video

"Dit is dus een profspeler, ongekend", schrijft een supporter op sociale media. "Kersten de hele week straf training? Wat dom", schrijft een andere fan op sociale media. "Kersten maakt dit nooit meer goed bij mij", plaatst een zwaar teleurgestelde PEC Zwolle-supporter op X.