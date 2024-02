Concurrent van Noppert blundert in spektakelstuk tegen Fortuna, hoog bezoek op de tribune

De wedstrijd tussen Fortuna Sittard en sc Heerenveen heeft zaterdagavond veel doelpunten, maar geen winnaar opgeleverd. De meest zuidelijke en noordelijke ploegen van Nederland speelden met 3-3 gelijk. Mickey van der Hart kreeg bij Heerenveen de voorkeur boven Andries Noppert, maar kende geen foutloos optreden.

Een opvallende toeschouwer in het Fortuna Sittard Stadion was de voormalig topvoetballer Michael Ballack, die op de tribune naast Fortuna-voorzitter Isitan Gün zat. De reden van het bezoek was niet bekend. Ballack zag in de eerste helft weinig kansen, maar wel twee goals. In de negentiende minuut opende Osame Sahraoui de score voor Heerenveen met een schot uit de draai in het strafschopgebied; kort daarna zorgde Luuk Brouwer met een prachtig doelpunt voor de 0-2. Hij nam een afvallende bal op de slof en vond de rechterbovenhoek.

Fortuna miste in de openingsfase van de tweede helft een gigantische kans om de aansluiting te vinden. Na een scherpe pass van Ragnar Oratmangoen stond Kaj Sierhuis plots voor keeper Van der Hart, die redding bracht met de voet. Overigens werd ook gevlagd voor buitenspel, al zouden de beelden nog goed bestudeerd worden als er wel sprake was geweest van een doelpunt. Fortuna kwam even daarna goed weg toen een harde tackle van achteren, van Ivo Pinto op Sahraoui, slechts een gele kaart opleverde. Pinto verloor het op snelheid en beging een smerige tackle om Sahraoui te stoppen, maar hoefde van scheidsrechter Jannick van der Laan dus niet van het veld.

In minuut 58 zat de arbitrage Fortuna opnieuw mee. Justin Lonwijk ging gretig naar het gras na licht contact met Syb van Ottele, waarna Van der Laan naar de strafschopstip wees. Alen Halilovic benutte het buitenkansje: 1-2. Vijf minuten na dat doelpunt completeerde Fortuna de comeback. Na een voorzet van Halilovic, die van richting werd veranderd door het hoofd van Simon Olsson, kopte Rodrigo Guth raak in de rechterbovenhoek. Maar Heerenveen was nog allesbehalve knock-out geslagen en gaf een knap antwoord. Na fraai samenspel waar Brouwers, Ché Nunnely en Pelle van Amersfoort ook bij betrokken waren, was Sahraoui het eindstation in het zestienmetergebied: 2-3.

Lang kon Heerenveen niet genieten van die voorsprong, want ook Fortuna toonde opnieuw veerkracht. Halilovic knalde de 3-3 binnen. Hij werd daarbij geholpen door Van der Hart, die geen controle kreeg over de bal nadat hij uitkwam bij een hoekschop. Na het 3-3 gelijkspel stijgt Fortuna naar de negende plek op de ranglijst; Heerenveen blijft twaalfde.