Couhaib Driouech krijgt droomtransfer alsnog: mediateam opgetrommeld voor bekendmaking

lijkt zijn droomtransfer deze winter alsnog te gaan krijgen. Volgens journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad lijkt PSV ‘alsnog op weg om een deal met Driouech te gaan afronden’. “De club heeft het eigen mediateam inmiddels ook opgetrommeld en dat gebeurt doorgaans niet voor de gevulde koeken”, aldus Elfrink.

Eerder op de avond leek het nog onzeker of de transfer van Driouech naar PSV rond ging komen. De Eindhovenaren waren in een strijd verwikkeld geraakt met Feyenoord. “De laatste stand van zaken is dat twee concrete clubs zich hebben gemeld en we daarmee in gesprek zijn”, zei technisch manager Niels van Duinen van Excelsior tegen ESPN. “Ons vertrekpunt is daarbij altijd geweest om toe te werken naar een transfer in de zomer. Dan weet je ook hoe het werkt als topclubs in Nederland zich melden voor je spelers. Dan ga je met elkaar in gesprek, maar waarin de vertrekpunten wel altijd helder zijn geweest dat de doelstellingen en ambities niet in gevaar of in het gering moeten komen.”

PSV lijkt nu dus toch een doorbraak geforceerd te hebben in de onderhandelingen met Excelsior. De koploper van de Eredivisie was aanvankelijk bereid vier miljoen euro te betalen voor Driouech. Of en in hoeverre de transfersom voor de aanvaller hoger zal uitvallen, is nog onduidelijk.