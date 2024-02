Couhaib Driouech laat voor het eerst van zich horen na afgeketste droomtransfer

werd één van de meest besproken voetballers op Deadline Day in Nederland, maar de aanvaller van Excelsior is uiteindelijk met lege handen achtergebleven. Een transfer naar PSV of Feyenoord hing in de lucht, maar uiteindelijk werkte zijn werkgever uit Rotterdam niet mee aan een droomtransfer voor de 21-jarige voetballer. Via Instagram heeft de vleugelspeler voor het eerst van zich laten horen.

Feyenoord en PSV waren lange tijd concreet in de markt, waarbij de Eindhovenaren zelfs al een medische keuring hadden gepland voor de gewilde aanvaller. Op het moment dat Driouech in de lichtstad was, ketste de deal definitief af. Dat had te maken met het feit dat Excelsior geen vervanger kan vinden voor de 21-jarige aanvaller, waardoor het aan speler en club liet weten dat de medische keuring niet mocht plaatsvinden.

Het was voor Driouech een uiterst bijzonder einde van een enerverende laatste dag van de transferperiode. Donderdagavond plaatste de aanvaller van Excelsior op sociale media een bericht, precies op het moment dat duidelijk werd dat zijn transfer naar PSV geen doorgang zou vinden: "God is the best planner", schreef de aanvaller van Excelsior onder een selfie van hem op Instagram.