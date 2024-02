‘Somber’ perspectief voor veelbesproken Ajax-aankoop: ‘Zijn verhaal is van begin af aan moeilijk’

Danijel Pranjic - in Nederland bekend om zijn succesvolle periode als speler van sc Heerenveen - ziet het somber in voor zijn landgenoot . Ajax tastte afgelopen zomer diep in de buidel om de verdediger los te weken bij Dinamo Zagreb, maar hij heeft de hoge verwachtingen nog altijd niet waar kunnen maken. Pranjic denkt niet dat Sutalo had verwacht dat hij ‘zo veel’ aanpassingen had moeten doen om te kunnen aarden in de Eredivisie.

Ajax was na het vertrek van Jurriën Timber naar Arsenal op zoek naar een nieuwe leider voor de defensie. De Amsterdammers kwamen in hun zoektocht uit bij Sutalo. De Telegraaf maakte in juli al melding van de interesse in de Kroatisch international, die zich tijdens de Final Four van de Nations League in Nederland al van een positieve kant had laten zien. Dinamo Zagreb was echter niet voornemens om Sutalo zomaar naar Ajax te laten vertrekken. De Kroatische topclub was actief in de voorrondes van de Champions League en achtte de aanwezigheid van Sutalo noodzakelijk om kwalificatie voor het hoofdtoernooi af te dwingen.

Maar dat lukte ook met Sutalo in de gelederen niet, waarna Dinamo Zagreb alsnog het licht op groen zette voor een transfer naar de Nederlandse recordkampioen. Ajax legde minstens 20,5 miljoen euro op tafel voor de komst van de centrumverdediger, die Timber dus moest doen vergeten. Maar dat is hem nog geen moment gelukt. Sutalo droeg bij zijn debuut tegen Fortuna Sittard meteen de aanvoerdersband en maakte in die wedstrijd nog wel een prima indruk, maar na zijn ongelukkige optreden tegen FC Twente straalt hij een en al onzekerheid uit. Pranjic ziet dat zijn landgenoot ‘moeite’ heeft met de aanvallende speelstijl in Nederland.

De oud-speler van sc Heerenveen ziet het daarom somber in voor Sutalo. “Hij heeft veel uitdagingen”, zegt Pranjic in gesprek met ESPN. “Zijn verhaal is van begin af aan moeilijk, want ik denk niet dat hij had verwacht dat hij zo veel aanpassingen aan zijn spel had moeten toevoegen om mee te kunnen in de Nederlandse competitie.” Ajax haalde naast Sutalo ook de Kroaten Jakov Medic en Borna Sosa naar Amsterdam. Medic komt niet meer in de plannen voor, terwijl Sosa evenmin een onomstreden indruk maakt. “Sosa zou dat aanvallende spel moeten aankunnen. Men speelt aanvallend voetbal en dat heeft hij zeker in zich. Maar om je verdedigende kwaliteiten te ontwikkelen in het Nederlandse voetbal is heel moeilijk, want er wordt amper verdedigd”, weet Pranjic. “Dat is het mooie aan de Hollandse School, maar ik kan geen Kroatische verdediger adviseren om naar Nederland te gaan.”

Ivanusec

Pranjic heeft daarom de hoogste verwachtingen van Luka Ivanusec. De vleugelspeler transfereerde afgelopen zomer van Dinamo Zagreb naar Feyenoord. Ivanusec was in Kroatië al de ‘favoriete speler’ van Pranjic. “Hij begon bij Feyenoord eigenlijk zonder aanpassingsproblemen en in zijn oude vorm, maar zijn blessure heeft de boel een hoop vertraagd. Van hem verwacht ik dat het de grootste kans is dat hij alsnog een succes wordt.”