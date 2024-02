Daverende verrassing: PSV pikt Conrad Jaden Egan-Riley op in Premier League

PSV heeft op de slotdag van de winterse transferperiode een verrassende transfer wereldkundig gemaakt. De Eindhovenaren maken via de officiële kanalen melding van de komst van Conrad Jaden Egan-Riley. De 21-jarige rechtsback annex centrumverdediger wordt voor een half seizoen gehuurd van Burnley.

PSV meldt op de clubsite dat Egan-Riley zich in eerste instantie bij de beloftenploeg zal voegen. Daarnaast heeft de huidige koploper van de Eredivisie een optie tot koop bedongen, waardoor Egan-Riley mogelijk ook na dit seizoen actief zal zijn bij PSV.

Directeur Voetbalzaken Earnest Stewart toont zich in zijn nopjes met de komst van Egan-Riley, die op zes officiële optredens in de hoofdmacht van Burnley staat. “CJ is een zeer getalenteerde speler. Het is niet voor niets dat we hem in de zomer al naar PSV wilden halen. Hij sluit eerst aan bij de beloftenploeg, waar hij zich tijdens wedstrijden en trainingen in de kijker van de hoofdmacht kan spelen.”