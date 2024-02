'Diant Ramaj is niet 1 meter 89, ik heb zelf naast hem gestaan'

Valentijn Driessen staat nog achter zijn oordeel over de lengte van Ajax-keeper . Na de wedstrijd tussen Bodø/Glimt en Ajax zei Driessen dat Ramaj te klein is om de absolute top te halen, waar verraste reacties op volgden. Meerdere bronnen stellen immers dat Ramaj 1 meter 89 is. Dat gelooft Driessen echter niet.

“Ik ben 1.89. Ik heb een keer naast hem gestaan en hij was kleiner dan ik”, zegt Driessen in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. “Hij is gewoon geen 1.89.” In de uitzending wordt vermeld dat andere bronnen een lengte van 1.86 vermelden en dat achten de analisten realistischer. “Bij de goal kwam hij centimeters tekort in de hoek. Alle ballen die op de lat vlogen, kwamen bijna recht op hem af”, aldus Driessen. “Andere keepers zouden de bal dan over het doel tikken. Er gaan bij Ramaj heel veel ballen op de lat.”

De chef voetbal van De Telegraaf ziet verder dat Ramaj ‘veel rebounds’ weggeeft. “Dan kun je je ook onderscheiden. Dat was ook zo bij Edgar Davids: die verloor vaak de bal en dan veroverde hij hem weer terug. Dan zegt iedereen: ‘Geweldige speler, geweldige balveroveraar.’ Ik vind dat Ramaj vaker de bal moet klemmen. Iedere trainer zal zijn spelers adviseren om door te lopen op Ramaj. Hij laat er echt veel los.”