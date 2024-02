Dit is wat Lutsharel Geertruida riep na de 1-0 van Feyenoord tegen AZ

De spelers van Feyenoord staken een hart onder de riem tijdens de gewonnen bekerwedstrijd tegen AZ (2-0). Nadat de 1-0 maakte, zocht hij samen met Calvin Stengs en Quinten Timber de camera op en riep hij: ‘Deze is voor jou, Justin’.

Bijlow raakte zondag in de competitiewedstrijd tegen AZ (0-1 zege) geblesseerd aan zijn kuit. Hij verliet in tranen het veld en staat naar verwachting circa acht weken aan de kant, zo werd donderdag duidelijk. Timon Wellenreuther is zijn vervanger onder de lat. Na de bekerzege op AZ kreeg Stengs de vraag hoe het nieuws over de blessure van Bijlow aankwam bij de ploeg.

“Dat is verschrikkelijk voor hem en voor ons”, zei Stengs op de persconferentie. “Wat ik kan zeggen is dat hij er alles aan doet om fit te zijn en er alles aan doet om beter te worden. Ik zit nog niet zolang met hem in het team, maar ken hem wel al wat langer. Voor het is wel extra zuur dat het hem weer overkomt.”

Wat kan het team doen om Bijlow bij te staan? “Je probeert hem te helpen, maar na zo’n moment kan je wel tegen hem praten, maar als het bij mij zou gebeuren, zou ik ook denken: houd even je mond, ik wil het zelf veerwerken”, geeft Stengs toe. “We proberen hem daarin te helpen en hopelijk is hij zo snel mogelijk weer terug bij ons.”