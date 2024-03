Domper voor PSV: uitblinker dreigt Feyenoord-thuis te moeten missen

PSV dreigt het zondag, als Feyenoord op bezoek komt in het Philips Stadion, te moeten stellen zonder uitblinker . De middenvelder uit Volendam heeft een onbekende kwetsuur aan de training van donderdag overgehouden, waardoor zijn meespelen in de kraker tussen de koploper en de nummer twee van de Eredivisie onzeker is, zo meldt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad.

Door het mogelijk wegevallen van Veerman dreigt trainer Peter Bosz een lastige puzzel op het middenveld te moeten gaan leggen. Ismail Saibari is namelijk eveneens nog een vraagteken voor het duel met de Rotterdammers, weet Elfrink te melden. Guus Til, Malik Tillman en Jerdy Schouten zijn volgens de clubwatcher 'in principe wel gewoon inzetbaar'. Bosz zal vrijdag naar verwachting meer duidelijkheid kunnen scheppen over de fysieke gesteldheid van Veerman en Saibari.

Daarnaast lonkt door de mogelijke absentie van bovengenoemd tweetal ook speeltijd voor Isaac Babadi, stipt de journalist aan. De achttienjarige middenvelder werd de afgelopen tijd veelvuldig in verband gebracht met een transfervrije overstap naar Feyenoord, aangezien zijn contract aankomende zomer afloopt. Afgaande op de laatste berichten lijkt het er echter sterk op dat hij zijn verbintenis in Eindhoven tóch gaat verlengen.

PSV begint met een voorsprong van tien punten op Feyenoord aan het onderlinge duel. Bij een overwinning van de Eindhovenaren loopt dat op tot dertien, waardoor het gat dusdanig groot wordt dat de landstitel de ploeg van Bosz nauwelijks meer lijkt te kunnen ontgaan. Wint Feyenoord evenwel, dan slinkt het gat tot een mogelijk nog te overbruggen marge van zeven punten. In december eindigde de confrontatie tussen beide clubs in De Kuip in een 1-2 overwinning voor PSV.