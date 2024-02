Driessen weet waarom Hlynsson de naam van Bergwijn niet laat vallen

Valentijn Driessen verwacht dat zich bij Ajax meer zal optrekken aan dan aan captain . De twintigjarige Hlynsson, die dit seizoen zijn doorbraak beleeft in Ajax 1, vertelde deze week in De Telegraaf enthousiast over de coaching die Henderson aan andere spelers biedt.

Driessen weet dat het coachen van spelers ook een taak is van de aanvoerder, maar lijkt er niet in te geloven dat Bergwijn daarin slaagt. “Die uitspraken van Hlynsson vond ik wel heel treffend.” Driessen las deze week ook een interview met Bergwijn bij Voetbal International, waarin hij vertelde over het aanvoerderschap. Hij kan zich niet volledig vinden in de manier waarop Bergwijn het aanvoerderschap vormgeeft.

“Hlynsson noemde niet Bergwijn. Daar heeft hij het niet over gehad; hij had het over Henderson. Maar zijn aanvoerder is al een half jaar Bergwijn”, stipt Driessen aan in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. “Nadat ik het verhaal van Bergwijn las, kon ik me heel goed voorstellen dat Henderson wel een voorbeeld zal zijn voor Hlynsson en Bergwijn niet. Want Bergwijn vond het niet nodig om als eerste op de club te zijn en als laatste weg te gaan.”

“Hij zei dat hij niet de leider is van de gebaartjes. Daar kan ik hem wel gelijk in geven”, vervolgt Driessen. “Daarmee doelde hij waarschijnlijk op Tadic, die allerlei gebaartjes had. Zo vulde hij het aanvoerderschap in. Maar hij deed wel aan leading by example. Bergwijn zegt dat hij het trainingsniveau omhoog wil halen en dat door te vertalen naar het veld. Nou, dat hebben we wel gezien de afgelopen tijd. Dat is faliekant mislukt. Dat hebben we het eerste halfjaar niet gezien.”