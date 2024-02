Driessen wijst probleem Feyenoord aan: 'Hij loopt voor Jan Lul en krijgt de bal niet'

Het aanvalsspel van Feyenoord is veranderd ten opzichte van vorig seizoen, zo merkt Valentijn Driessen op. Een grotere rol is weggelegd voor , maar daardoor is het spel van Feyenoord in de ogen van Driessen voorspelbaarder geworden. Mede daardoor lukt het de afgelopen maanden minder goed om de spits in stelling te brengen, denkt hij.

"Je ziet dat het bij Feyenoord allemaal heel moeilijk gaan”, zegt Driessen daags na de 2-0 zege van Feyenoord op Sparta. “Ze hebben weer een penalty nodig en scoren daar nu wel uit (tegen FC Twente miste Feyenoord een strafschop, red.).” Zondag ontbrak Giménez en stond Ayase Ueda in de spits, maar ook hij kon geen potten breken. “Het is geen koninkrijk voor een spits bij Feyenoord. Het lukt ze moeilijk om de spits in stelling te brengen.”

Artikel gaat verder onder video

“Dat heeft ook te maken met de buitenspelers. Die trekken continu naar binnen en willen voor hun eigen succes gaan”, zegt Driessen in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. “Paixão al helemaal. Hij schoot tegen Ajax een bal in de winkelhaak en denkt sindsdien dat hij dat iedere wedstrijd kan doen. Dat gaat vaak niet. Maar dat gaat ook ten koste van andere spelers, zoals Hartman. Die kreeg vorig jaar met Idrissi in de ploeg heel vaak de kans om eroverheen te komen. Dat gebeurde dan de ene keer wel en de andere keer niet: er zat veel verrassing in.”

Inmiddels komt Hartman er aan de linkerflank minder aan te pas. “Met Paixão in de ploeg loopt Hartman door voor Jan Lul, hij krijgt de bal gewoon niet. Er is helemaal geen afwisseling in het aanvalsspel. Dan wordt het moeilijk om je spits vrij te spelen.”