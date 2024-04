Bizar: Feyenoord verbiedt Quilindschy Hartman (22) één woord te gebruiken in interview

heeft zondag na de door Feyenoord gewonnen TOTO KNVB Beker-finale tegen NEC (1-0) voor verbijstering gezorgd met zijn interview aan Hans Kraay junior. Kenneth Perez licht het gesprek van de linkerverdediger van Feyenoord met de verslaggever een dag later uit in het televisieprogramma Voetbalpraat van ESPN.

Hartman kwam zondag vanwege een kruisbandblessure niet in actie. De linksback van Feyenoord verscheen desalniettemin na de bekerwinst voor de camera van ESPN. “Ik heb gisteren best wel een bijzonder interview gehoord”, leidt Perez zijn verhaal maandagavond in. “Het was een gesprek tussen Quilindschy Hartman en Hans Kraay junior, waarin het woord kruisbandblessure niet genoemd mocht worden.”

Kraay junior zei zondag in het interview tegen Hartman, 22 jaar, dat ‘de perschefs van Feyenoord hebben gevraagd om het woord van de knieblessure niet te gebruiken’. De verslaggever vroeg de linksback of hij het woord wel mag gebruiken. “Kijk, ik word gewoon geopereerd. Het is een vervelende blessure. Mensen zullen zelf ook wel begrijpen wat ik heb als ik er maandenlang uit lig, maar ik wil niet precies zeggen wat het is omdat het in de toekomst naar andere clubs toe niet per se in mijn voordeel is als ik het woord gebruik”, lichtte Hartman vervolgens toe.

De wens van Feyenoord en Hartman om het woord kruisbandblessure niet openlijk te gebruiken, verbaast Perez. “Dat vond ik best bijzonder”, zegt de Deense analist en oud-voetballer. “Het is omdat het toekomstige clubs zou kunnen afschrikken om hem te kopen. Toen ik dat hoorde, was ik enigszins verbaasd. Iemand met een beetje gezond verstand weet dat hij een knieblessure heeft en er negen maanden uit ligt. Nou, wat zou dat zijn? En los daarvan: als ik hem als club zou willen kopen, dan zou ik het medisch dossier opvragen. Dan zie ik wat er gebeurd is. Een of andere snipdokter heeft dit verzonnen.”

“Misschien heeft Hartman Google Search als uitgangspunt genomen”, vult journalist Sjoerd Mossou van het Algemeen Dagblad Perez aan. “Hij wil voorkomen dat als je over een paar jaar ‘Hartman’ googelt, het woord ‘kruisbandblessure’ bovenaan staat in de zoekresultaten. Iets anders kan ik niet bedenken.” Perez: “Iemand heeft hem ervan overtuigd: als we het maar niet noemen, dan is het niet gebeurd. Maar iedereen weet waar het over gaat, hoe spijtig het ook is. Dat vond ik heel apart. Hartman legde uit dat het om een kruisbandblessure ging, zonder het woord te noemen.”

