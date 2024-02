EK-thuisshirt van Oranje lekt uit: enorm verschil met het uitshirt

Het thuisshirt van het Nederlands elftal op het EK is uitgelekt. Het doorgaans goed ingevoerde Footy Headlines deelt donderdagochtend enkele foto's van het tricot.

Het shirt is voornamelijk oranje, maar bevat ook marineblauwe accenten. Het gaat daarbij onder meer om de kraag, de uiteindes van de mouwen en de logo's van Nike en de KNVB. Verder lopen er witte strepen aan de zijkanten. Het shirt zou in maart of april officieel gelanceerd worden.

Mogelijk draagt Oranje het tenue dus al in de oefenwedstrijd tegen Schotland (22 maart) en/of Duitsland (26 maart). Nederland speelt op 16 juni de eerste groepswedstrijd op het EK tegen de winnaar van de play-offs, waar Polen, Wales, Finland en Estland aan deelnemen.

Vorige maand lekte al het uitshirt dat Oranje zal dragen in Duitsland. In tegenstelling tot het rustig ogende thuisshirt bevat het uitshirt de nodige opvallende patronen. Ook van dat shirt is de verwachting dat het in maart of april wordt gelanceerd, waardoor het ook gedragen zou kunnen worden in de komende oefenwedstrijden.