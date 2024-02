Enorme opluchting voor Real Madrid: 'Eén milimeter verder en hij had er maanden uitgelegen'

Real Madrid kan de komende twee tot drie weken geen beroep doen op uitblinker , zo maakt de club bekend. De Engelsman viel zaterdagavond geblesseerd uit in het thuisduel met Girona (4-0), maar de krant AS schrijft dat zijn kwetsuur bijna een stuk ernstiger was geweest.

Bellingham kwam in de tweede helft in botsing met tegenstander Pablo Torre. De middenvelder speelde nog wel even door, scoorde zelfs zijn tweede van de avond, maar moest zich even later laten vervangen. Brahim Díaz loste hem af, Real zou zonder de grote uitblinker uiteindelijk uitlopen naar een comfortabele 4-0 overwinning op de titelrivaal, waar Daley Blind door een schorsing ontbrak.

Real maakt een dag na de wedstrijd bekend dat Bellingham een verstuiking in zijn enkel heeft overgehouden aan de botsing met Torre. De middenvelder zal daarom twee tot drie weken moeten toekijken. Bellingham mist daardoor de eerste wedstrijd in de achtste finale van de Champions League, waarin de club het opneemt tegen RB Leipzig. Ook de competitiewedstrijden met Rayo Vallecano en Sevilla en mogelijk de uitwedstrijd tegen Valencia moet hij aan zich voorbij laten gaan.

AS schrijft echter dat het weinig had gescheeld of Bellingham was een stuk langer uit de roulatie geweest. "Bellingham was één milimeter verwijderd van een serieuze blessure", weet de krant te melden. "Bronnen binnen de club verzekeren ons dat als zijn kruisband zou zijn geraakt, hij er bijna twee maanden uit zou hebben gelegen." Dat lot bleef Bellingham dus - gelukkig voor Real - bespaard. Hij zou mikken op een terugkeer in het thuisduel met RB Leipzig, dat op 6 maart gespeeld wordt.