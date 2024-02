Liplezer onderzoekt uitlatingen Jude Bellginham aan het adres van Mason Greenwood

De wedstrijd tussen Getafe en Real Madrid van afgelopen donderdag krijgt mogelijk een vervelend staartje voor , de clubtopscorer van de Madrilenen. De Engelsman zou zijn landgenoot tijdens de wedstrijd, die eindigde in een 0-2 overwinning voor Real, hebben uitgemaakt voor 'verkrachter'. Een liplezer moet nu uitsluitsel geven over de vraag of hij dat daadwerkelijk gezegd heeft.

Real heroverde donderdagavond de koppositie in LaLiga door af te rekenen met het nabijgelegen Getafe, dat in eigen stadion twee treffers van routinier Joselu moest slikken. Daardoor heeft De Koninklijke nu weer evenveel wedstrijden gespeeld als de concurrentie en is de ploeg van trainer Carlo Ancelotti stuntploeg Girona weer voorbij op de ranglijst. De club van Daley Blind heeft na 22 gespeelde wedstrijden twee punten minder dan de grootmacht uit Madrid, maar nog altijd een voorsprong van acht punten op Atlético Madrid én FC Barcelona, de nummers drie en vier.

Op televisiebeelden die donderdag werden geschoten leek Bellingham zich negatief uit te laten richting Greenwood, die door zijn landgenoot zou zijn uitgemaakt voor 'verkrachter'. Greenwood werd in 2021, toen hij nog als groot talent van Manchester United te boek stond, door zijn partner beschuldigd van onder meer verkrachting en huiselijk geweld. Daarvoor werd hij zelfs gearresteerd, maar omdat de verklaringen door zijn vriendin werden ingetrokken kwam het niet tot een veroordeling. United zette de speler per direct uit de selectie, sindsdien speelde hij geen minuut meer. Afgelopen zomer besloot de club van Erik ten Hag hem te verhuren aan Getafe, waar hij tot op heden vier keer scoorde in achttien LaLiga-wedstrijden

Getafe legde na de wedstrijd een officiële klacht neer bij de wedstrijdleiding over de uitlatingen van Bellingham, waarop LaLiga heeft besloten een liplezer in te huren om de beelden verder te bestuderen. Mocht bewezen kunnen worden dat Bellingham zich inderdaad in dergelijke bewoordingen heeft uitgelaten tegenover zijn landgenoot, dan hangt hem mogelijk een straf boven het hoofd. Opvallend genoeg werd Greenwood zelf eerder dit seizoen met rood van het veld gestuurd in de wedstrijd tegen Rayo Vallecano omdat hij 'fuck off' naar een scheidsrechter zou hebben geroepen. De kaart werd later kwijtgescholden omdat hij dat wel degelijk gezegd had, maar niet richting de arbiter.