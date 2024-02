ESPN lacht hardop en ziet slechts één goede Ajacied tegen Bodø/Glimt

Ajax staat in de pauze weliswaar voor tegen FK Bodø/Glimt, maar maakte weinig indruk in de eerste helft. De Amsterdammers begonnen met een defensief plan aan de wedstrijd, maar moesten toch de nodige kansen toestaan. De ESPN-analisten concluderen breeduit lachend dat Ajax het ‘goed voor elkaar heeft’. Eigenlijk krijgt alleen oprechte complimenten.

“Zo, dat Bodø weet ook weer waar het staat”, zegt Kenneth Perez met een kwinkslag. Kees Kwakman ziet dat Ajax voor een ‘wat realistischere speelstijl’ heeft gekozen. “Ze zetten sporadisch druk. Maar de enige keer dat ze een beetje druk zaten, hadden ze de bal wel meteen, nadat Evjen een slechte bal gaf”, merkt Kwakman op. “De bal komt bij Berghuis, die hem geweldig binnenschiet. Ajax zakt verder volledig terug. Ze staan met vijf à zes man achterin en herkennen niet echt de momenten om druk te zetten. Maar de linies zijn in ieder geval bij elkaar. Het lukt nog niet echt om geen kansen weg te geven.”

Perez vindt de speelwijze van Ajax ‘echt niet normaal’. “Dit is een manier om het te doen, maar het zit niet in het DNA van Ajax. De spelers weten bijvoorbeeld niet welke ruimtes ze moeten dekken. Ze worden weggetrokken door Bodø”, ziet de analist. “Het staat weliswaar 0-1 voor Ajax, maar Bodø doet het best behoorlijk. Ondanks de vele spelers in het laatste derde van het veld, komen ze tot veel kansen. Wederom is de keeper Ramaj de beste man van Ajax. Die staat echt geweldig te keepen. Zoveel goede reddingen.”

“Dat heeft die Mislintat toch goed gezien”, vindt ook Kwakman. “Hij keept uit zijn goal en houdt Ajax op de been met goede reddingen.” Karim El Ahmadi ziet dat Ajax kwetsbaar is in de as van het veld, ook door Benjamin Tahirovic en Branco van den Boomen. “Die twee voor de verdediging weten echt niet wat ze aan het doen zijn. Het is duidelijk dat het niet hun natuurlijke posities zijn. Dan heb je ook nog Sutalo die steeds probeert in te stappen op momenten dat je beter dicht bij elkaar kunt blijven.”