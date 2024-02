Eredivisieclub belde deze winter met Wout Weghorst voor sensationele transfer

FC Twente heeft deze winter contact opgenomen met voor een transfer, zo vertelt Arnold Bruggink bij RTV Oost. De Tukkers waren na het vertrek van Manfred Ugalde naar Spartak Moskou op zoek naar een nieuwe spits, en Weghorst stond opvallenderwijs op het lijstje.

“Het is bekend dat hij enorm graag voor FC Twente wil spelen. Het zou dan wel raar zijn als ik hem dan niet bel, maar zijn komst was op dit moment nog onhaalbaar. Uiteraard moet je het wel vragen”, onthult de technisch directeur van de club uit Enschede. Weghorst is momenteel een vaste waarde bij 1899 Hoffenheim, de nummer acht van de Bundesliga.

Niet alleen Weghorst stond op het wensenlijstje van Twente, want ook Lequincio Zeefuik was in beeld. De spits van FC Volendam koos echter voor een avontuur bij AZ, waardoor de Tukkers overschakelden naar Myron Boadu. De 23-jarige spits speelt het komende halfjaar in de Grolsch Veste.

De huurling van AS Monaco zit zaterdag voor het eerst bij de wedstrijdselectie van Twente, dat het in eigen huis opneemt tegen RKC Waalwijk. De ploeg van Joseph Oosting bezet de derde plaats, terwijl de Brabanders op plek zestien staan.