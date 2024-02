Feyenoord tast mis: 'Het aanbod was héél goed voor de club, maar niet voor mij'

is om financiële redenen niet naar Feyenoord gegaan. De transfer van de Uruguayaan naar Feyenoord ketste afgelopen zomer af, waardoor de buitenspeler niet naar de Rotterdam kwam. Het twintigjarige talent speelt momenteel voor Liverpool Montevideo in de hoofdstad van het Zuid-Amerikaanse land, en stond hoog op het verlanglijstje van de club uit de Nederlandse havenstad.

Rodríguez geeft in gesprek met Sport 860 tekst en uitleg over de eventuele verhuizing naar Nederland. Hij legt uit dat de voorwaarden niet waren waar hij naar op zoek was. “Het aanbod van Feyenood was héél goed voor de club, maar niet voor mij", zo vertelt hij. “De transferdetails omvatten niet de twintig procent die ik eis. Liverpool betaalt dat percentage niet, vertelde mijn zaakwaarnemer Palma aan mijn voormalige vertegenwoordiger.”

Artikel gaat verder onder video

Bij een transfer hoopt de buitenspeler dat zijn familie daar ook mee geholpen wordt. “Ik kom uit een zeer bescheiden buurt en ik probeer ervoor te zorgen dat mijn familie niets te kort komt. Een financieel aandeel in een transfer is voor mij belangrijk en bij de concrete toenadering uit januari werd er met mijn aandeel geen rekening gehouden.”

Of Feyenoord nog kans maakt om Rodríguez onder contract te krijgen is lastig te zeggen. Onder andere Charlotte FC uit de MLS lijkt geïnteresseerd te zijn. Rodríguez zelf heeft nog geen concrete plannen gemaakt en ziet wel waar het schip strandt. "De waarheid is dat ik van ver kom en goed geld verdienen belangrijk is voor mijn privébestaan", besluit hij.