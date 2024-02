Feyenoord neemt het zonder Santiago Giménez in de basis op tegen Sparta

Feyenoord moet het zondagavond tegen Sparta Rotterdam doen zonder , zo weet RTV Rijnmond te melden. De Mexicaanse aanvaller kampt met een lichte blessure en is niet fit genoeg om zondagavond aan te treden in de derby tegen stadsgenoot Sparta. Ayase Ueda lijkt zijn vervanger.

Feyenoord-watcher Dennis Kranenburg van RTV Rijnmond meldt op X dat Giménez niet zal aantreden tegen Sparta: Feyenoord zal het vandaag in de stadsderby tegen Sparta moeten doen zonder topscorer Santiago Giménez", schrijft Kranenburg op sociale media. "De Mexicaan kampt met een lichte blessure en zou normaal gesproken het duel met AS Roma donderdag moeten halen", verwacht de journalist, die denkt dat Ueda de Mexicaan zal vervangen.

Giménez is al weken uit vorm bij Feyenoord en heeft zichtbaar grote moeite om zijn goede niveau, wat hij in de eerste seizoenshelft wél behaalde, terug te vinden. Een voordeel voor Arne Slot is dat hij met Ueda in ieder geval een andere spits in huis heeft, want de laatste weken was de Japanner afwezig wegens de Azië Cup.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther, Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman, Zerrouki, Wieffer, Stengs, Minteh, Ueda, Paixao