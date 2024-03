Feyenoord naar bekerfinale na gouden wissels Slot, wel zorgen richting PSV

Feyenoord heeft zich geplaatst voor de finale van de KNVB Beker ten koste van FC Groningen. De formatie van Arne Slot kwam donderdagavond in eigen huis nog wel op achterstand, maar mede dankzij goede omzettingen van de oefenmeester werd de schade hersteld, maar verloor het diep in blesseretijd Calvin Stengs: 2-1.

Exact een week na de uitschakeling tegen AS Roma in de Europa League wilde Feyenoord een tweede knock-out in een bekercompetitie voorkomen tegen FC Groningen. Waren de Rotterdammers in het tweeluik met de Romeinen nog licht de underdog, was de formatie van de herstelde Slot ditmaal huizenhoog favoriet.

Toch was het spelbeeld daar niet naar in het eerste bedrijf, want FC Groningen deed qua aantal schoten niet onder voor de Rotterdammers. Laros Duarte deelde de meeste waarschuwingen uit, want de middenvelder schoot na twaalf minuten al hard op de paal. Twintig minuten later, uit zijn vijfde poging (!) vanuit de tweede lijn, was het wel raak. Zijn schot met links werd ongelukkig door Thomas Beelen van richting veranderd: 0-1.

Hoewel de formatie van Slot na het openingsdoelpunt en na het inbrengen van Luka Ivanusec en Bart Nieuwkoop – hij voor de ongelukkig spelende Marcos López, die de zieke Quilindschy Hartman verving – wel langzaamaan de overhand in het duel kreeg na rust, bleven hele grote kansen uit. De gevaarlijkste man aan de kant van de Rotterdammers was buitenspeler Yankuba Minteh. De Ghanees had van Slot een basisplaats gekregen na zijn goal dit weekend tegen Almere City FC en was met dribbels, schoten en voorzetten gevaarlijk. Hij schoot direct na de rust van dichtbij op Hidde Jurjus.

De goalie was na een uur wel kansloos toen Hancko, die na rust als linksback fungeerde, de verdiende gelijkmaker aantekende. Stengs vond de Slowaak met een fraaie pass vanaf rechts. Hancko, vorige week nog de schlemiel na zijn gemiste penalty tegen AS Roma, liep van dichtbij binnen (1-1).

FC Groningen kon daar minder tegenover zetten dan voor de pauze, toen het overigens ook vooral tot schoten van ver kwam. Uitgespeelde kansen had de formatie van Dick Lukkien relatief weinig en het kwam gedurende het duel steeds minder en minder in de zestien van de Rotterdammers.

Aan de andere kant was Feyenoord wel gevaarlijk, maar was Ayase Ueda ongelukkig in de balaannames en afwerking. Slot bracht Ondrej Lingr derhalve als gelegenheidspits, omdat Santiago Gimenez een schorsing uitzat waren zijn opties beperkt. Net als met Hancko als linksachter zetten was het een goede zet: na een goede actie van Ivanusec aan de linkerkant, tikte de middenvelder de bal van dichtbij binnen.

Daardoor kan Feyenoord met een goed gevoel richting het duel met PSV. Als het naast de KNVB Beker ook nog enige ambities in de Eredivisie heeft, moet er dit weekend gewonnen worden van PSV. Dan moeten Slot en consorten echter wel beter voor de dag komen dan tegen FC Groningen het geval was. Daarbij moet het mogelijk Stengs ook nog missen: hij ging in blessuretijd met een brancard van het veld na een tackle van Peersman. Een forse domper op de feestvreugde van het bereiken van de bekerfinale.