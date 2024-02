Feyenoord-supporters krijgen uitgerekend ochtend na Deadline Day uitstekend transfernieuws

Het lukte Feyenoord niet om in de winterse transferperiode binnen te halen, maar de Rotterdammers blijven concreet in de markt voor de Uruguayaan. Volgens 1908.nl mikt Feyenoord op een zomerse transfer, die al snel beklonken moet worden. Op de laatste dag van de transfermarkt werd hier al volop over onderhandeld en een deal zou dichtbij zijn.

Het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl schrijft dat Feyenoord op dit moment nog altijd concreet in de markt is voor Rodríguez. Het medium sluit niet uit dat een transfer weleens sneller beklonken kan worden gedacht, want dat is de insteek van Feyenoord. De Rotterdammers willen Rodríguez graag snel contracteren voor komende zomer, voordat andere clubs zich gaan mengen in de strijd om de handtekening van de Uruguayaan.

Artikel gaat verder onder video

Het is een handelswijze die vaker zichtbaar is bij Feyenoord, want vorig seizoen werden Thomas van den Belt en Ramiz Zerrouki op het moment dat de competitie nog bezig was alvast binnengehaald. Hetzelfde plan heeft Feyenoord nu met Rodríguez, met wie al een persoonlijk akkoord werd bereikt. Een voordeel voor de Rotterdammers is dat er weinig is uitgegeven in deze transferperiode, omdat de deal met Couhaib Driouech is afgeketst. Het overgebleven geld kan mogelijk in de komst van Rodríguez gestoken worden.