Feyenoord-supporters walgen massaal en melden zich met harde woorden: 'Bah, nooit meer in Rotterdam komen!'

Supporters van Feyenoord hebben zich na de uitschakeling in de Europa League gemeld op de Instagram-pagina van AS Roma-rechtsback . De Nederlander kreeg het donderdagavond in de rust aan de stok met John de Wolf, assistent-trainer van Feyenoord. Aanhangers van de Rotterdammers hebben zich geërgerd aan de oud-Feyenoorder en laten dat op sociale media overduidelijk blijken.

Karsdorp ging vlak voor de rust van het duel tussen AS Roma en Feyenoord (4-2 na strafschoppen) onderuit voor de dug-out, nadat hij door Igor Paixao in het gezicht zou zijn geraakt. Vervolgens floot de scheidsrechter af en kwam Karsdorp aan de praat met Slot, waarna ook een geïrriteerde De Wolf zich met de situatie ging bemoeien. De opmerking van de assistent van Feyenoord schoot echter in het verkeerde keelgat bij de rechtsachter, waarna er een klein opstootje ontstond.

Volgens Slot zag het er op televisie erger uit dan het was: "Met mij was er ook geen akkefietje", benadrukte de trainer van Feyenoord na afloop: "Het was gewoon leuk en gezellig, maar er kwam nog iemand (De Wolf, red.) aangelopen die iets zei, waardoor er wat ontstond", aldus de oefenmeester van de Rotterdammers. die zich in het veld wel duidelijk stoorde aan de beslissing van de scheidsrechter om het spel stil te leggen nadat Karsdorp naar de grond ging.

Feyenoord-supporters reageren

Supporters van Feyenoord hebben zich wel massaal gestoord aan de actie van Karsdorp, want de fans van de Rotterdamse club hebben zich in grote getale op de Instagram-pagina van de verdediger gemeld. Daar wordt Karsdorp voor van alles uitgemaakt, maar klinkt er één duidelijke en overheersende boodschap: "Nooit meer terugkomen naar Feyenoord", valt er veelal te lezen. "Je had acteur moeten worden, niet meer in Rotterdam komen", reageert een ander.

Onder onderstaande post wordt er door supporters van Feyenoord volop gereageerd op Karsdorp: