Feyenoord komt een dag na bekerzege met nóg meer goed nieuws

Feyenoord en gaan langer met elkaar door. Het hing al even in de lucht, maar de centrale verdediger heeft donderdag zijn handtekening gezet onder een nieuw contract. Hancko is nu tot medio 2028 verbonden aan de regerend kampioen van Nederland.

Feyenoord telde in de zomer van 2022 ruim acht miljoen euro neer voor de komst van Hancko. De Slowaak moest in Rotterdam Marcos Senesi doen vergeten. Laatstgenoemde kende een moeilijke start op de Nederlandse velden, maar maakte na het seizoen waarin de finale van de UEFA Conference League werd bereikt een fraaie transfer naar de Premier League. Hancko had dus grote schoenen te vullen, maar slaagde er al vrij snel in om de hoge verwachtingen waar te maken. De linkspoot was in het afgelopen kampioensjaar niet weg te denken uit de basiself van Arne Slot en de trainer doet ook in de huidige jaargang wekelijks een beroep op hem.

Artikel gaat verder onder video

De prestaties van Hancko, die ook in de nationale ploeg een vaste kracht is, bleven niet onopgemerkt. De Slowaak werd afgelopen zomer meermaals in verband gebracht met een overgang naar een van de Europese topcompetities. Zo had onder andere Napoli de Feyenoord-verdediger op de korrel. De kampioen van Italië zag in Hancko een mogelijke vervanger van de naar Bayern München vertrokken Kim Min-Jae, maar van een overgang kwam het niet. Hancko is ook dit seizoen een belangrijke kracht in het elftal van Slot en bewees ook in de Champions League een hoog niveau te halen. Dat zullen andere clubs hoogstwaarschijnlijk óók hebben gezien. Willen zij komende zomer zaken willen doen, zullen ze diep in de buidel moeten tasten. Met de handtekening van Hancko onder een contract tot medio 2028 bevindt Feyenoord zich in een uiterst luxe positie.

Hancko droeg tot op heden 75 keer het shirt van Feyenoord. Hij scoorde vijfmaal en verzorgde acht assists. Voor de nationale ploeg kwam hij vooralsnog 35 keer in actie, goed voor vier doelpunten. Slowakije kwalificeerde zich met Hancko als basisspeler voor het Europees Kampioenschap in Duitsland. Ze nemen het in de groepsfase op tegen België, Roemenië en de nog te bepalen winnaar van play-off 2.