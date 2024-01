Paris Saint-Germain komt uit bij basisklant van Feyenoord, maar vindt sterkhouder te duur

Paris Saint-Germain is deze zomer in de markt geweest voor Feyenoord-verdediger , zo weet journalist Santi Aouna te melden. De Franse journalist schreef eerder dit seizoen al dat Calvin Stengs naar Feyenoord vertrok en heeft begrepen dat PSG deze winter heeft gekeken of het binnenhalen van Hancko tot de mogelijkheden behoorde.

De koploper van de Ligue 1 is op zoek naar een extra centrale verdediger. Dat heeft alles te maken met het uitvallen van Milan Skriniar, die een enkelblessure heeft opgelopen. PSG had Hancko, uitgerekend een bekende van Skriniar bij de nationale ploeg van Slowakije, in het vizier om naar Frankrijk te halen. Volgens Aouna zijn de Parijzenaren echter nooit concreet geworden, aangezien Hancko is beoordeeld als een te dure optie. Daardoor kijkt PSG verder en hoeft Feyenoord, in ieder geval voorlopig, niet meer te vrezen voor het vertrek van één van de steunpilaren in het elftal van Arne Slot.

Het is welk bedrag PSG in gedachten had om Hancko over te nemen, maar duidelijk is dat er aan de Feyenoorder een hoog prijskaartje hangt. De international van Slowakije maakt een uiterst stabiele indruk in de defensie van de nummer twee van de Eredivisie en heeft daarnaast een contract dat doorloopt tot medio 2028. Dat zou een extra reden zijn waardoor PSG diep in de buidel zou moeten tasten.