Feyenoord heeft (nu nog) goud in handen: ‘Gaat een hele goede speler worden’

Feyenoord-watcher Martijn Krabbendam heeft er alle vertrouwen in dat een ‘hele’ goede speler gaat worden. De Rotterdammers huren de rappe vleugelspeler dit seizoen van Newcastle United en in de Dick Voormekaar Podcast geeft Krabbendam antwoord op de vraag of ze hem definitief moeten overnemen van de Premier League-club.

De in Gambia geboren Minteh streek in 2022 neer in Europa. Na een kort avontuur bij het Deense Odense BK maakte hij in de zomer van 2023 de overstap naar Newcastle United. De Premier League-club besloot om hem meteen door te verhuren aan Feyenoord. Minteh kwam tot op heden 25 keer in actie voor de regerend kampioen van Nederland, goed voor zes doelpunten en drie assists. Hoewel de aanvaller - logischerwijs - nog veel verbeterpunten heeft, ziet Krabbendam het wel in hem zitten. “Ik denk dat het een hele goede speler gaat worden hoor”, zegt de verslaggever in de Feyenoord-podcast van Voetbal International.

Minteh blaast komende zomer pas twintig kaarsjes uit. Feyenoord heeft weliswaar geen optie tot koop, maar met nog slechts een paar maanden tot het einde van dit seizoen wordt er al druk gespeculeerd over de toekomst van de aanvaller. “Die jongen speelt nu ongeveer twee jaar profvoetbal. Ze hebben hem van een veldje in Gambia geplukt. Als je ziet wat hij nu al laat zien, met zijn snelheid… Dat kan toch alleen nog maar veel beter worden?”, stelt Krabbendam. Minteh was afgelopen zondag in de uitwedstrijd tegen Almere City nog de gevierde man bij Feyenoord. Hij bezorgde zijn ploeg als invaller met twee doelpunten hoogstpersoonlijk een 0-2 overwinning in Flevoland.

“Newcastle is niet achterlijk dat ze hem hebben gekocht”, aldus Krabbendam. De nummer vier van het afgelopen seizoen in Engeland telde in de zomer acht miljoen euro neer voor Minteh. “Best wel veel geld, maar die jongen heeft wel potentie. Als je zó snel bent…”, is Krabbendam lyrisch over de 19-jarige vleugelflitser. Minteh heeft bij Newcastle United een contract tot medio 2028, dus Feyenoord zou bij eventuele interesse in een definitieve overname diep in de buidel moeten tasten. De verwachting is dat er na dit seizoen het een en ander gaat veranderen in de Rotterdamse voorhoede. Volgens Krabbendam is Feyenoord nog altijd voornemens om Santiago Giménez voor ‘heel veel’ geld te verkopen. Bovendien is Alireza Jahanbakhsh in het bezit van een aflopend contract.