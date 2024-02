Krabbendam spreekt van 'hele moeilijke situatie' bij Feyenoord en ziet 'dilemma' voor Slot

Volgens Feyenoord-watcher Martijn Krabbendam van Voetbal International begint de vorm van zorgelijk te worden. De Mexicaan schoot in de eerste seizoenshelft de ene na de andere bal tegen de touwen, maar na de winterstop slaagt hij er niet meer in om zijn ploeg bij de hand te nemen. Dat is een probleem voor Feyenoord, stelt Krabbendam. Niet in de laatste plaats omdat de Rotterdammers het plan hebben om de spits in de zomer voor veel geld te verkopen.

Giménez stevende in de eerste seizoenshelft in razend tempo af op de topscorerstitel in de Eredivisie. De Mexicaan was voor de winterstop niet te houden en liefst achttien keer trefzeker in de competitie. Tel daar zijn twee treffers in de groepsfase van de Champions League bij op en je kunt gerust stellen dat het knap is dat Feyenoord hem in de winterstop binnenboord heeft weten te houden. Iedereen ging uit van een transfer na dit seizoen, maar gezien zijn huidige vorm is het de vraag of buitenlandse clubs nog staan te trappelen om hem over te nemen. “Het begint wel een probleem te worden, toch? Twee goals in de laatste twaalf wedstrijden uit mijn hoofd, dat is natuurlijk al een gemiddelde waar je als spits niet heel trots op bent”, zegt Krabbendam in de Dick Voormekaar Podcast.

Artikel gaat verder onder video

Het laatste competitiedoelpunt van Giménez dateert van 14 januari in de thuiswedstrijd tegen NEC. Nadien was de Mexicaan enkel nog trefzeker in de return tegen AS Roma in de tussenronde van de Europa League. “Maar het is wel een speler die Feyenoord komende zomer voor heel veel geld wil verkopen. Dat is nu wel en dilemma waar je mee zit als trainer”, stelt Krabbendam. Giménez krijgt vooralsnog het vertrouwen van Arne Slot. “Als je hem niet opstelt, dan daalt zijn marktwaarde. Maar als je hem wél opstelt, helpt het voorlopig ook niet mee. Hij scoort niet, maar ook qua spelt valt het allemaal zo tegen.”

Het helpt Feyenoord niet dat de stand-in van Giménez, de afgelopen zomer aangetrokken Ayase Ueda, eveneens worstelt met zijn vorm. De Japanner was sinds zijn komst naar Rotterdam-Zuid pas één keer trefzeker, in de eerste weken van de competitie tegen FC Utrecht. “Je hebt eigenlijk twee spitsen die niet scoren. Als je zó vaak scoort en ineens is het weg, dan ga je toch een beetje twijfelen”, zegt Krabbendam over de druk die er momenteel bij komt kijken bij Giménez. “Voor Feyenoord is het ook best wel een hele moeilijke situatie. Je hebt Ueda natuurlijk gekocht voor negen miljoen, dat is de vervanger van Giménez die normaal gesproken van de zomer wordt verkocht.” De grote vraag is of dat nog gaat lukken voor de bedragen die een paar maanden geleden nog werden genoemd. “Ze hoopten op een bedrag van, wat zou het zijn, veertig miljoen ofzo?”, aldus de clubwatcher