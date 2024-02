Feyenoord gaat afscheid nemen van absolute sterkhouder: 'Die is van de zomer weg'

Het moet gek lopen wil ook volgend seizoen nog onder contract staan bij Feyenoord. Dat denkt Martijn Krabbendam althans. De clubwatcher verwacht dat de middenvelder bezig is aan zijn laatste maanden in Rotterdam-Zuid.

Het is het afgelopen jaar ontzettend hard gegaan met Wieffer. De middenvelder maakte in de zomer van 2022 de overstap van Excelsior naar Feyenoord. Na een moeilijke start speelde hij zich begin vorig jaar definitief in het elftal van trainer Arne Slot. Wieffer zag zijn ontwikkeling en goede prestaties al beloond worden met een uitverkiezing voor het Nederlands elftal. Hij lijkt nu al een zekerheid in de selectie van Ronald Koeman voor het komende Europees Kampioenschap in Duitsland.

De optredens van Wieffer blijven uiteraard niet onopgemerkt. Hij liet zich ook in de groepsfase van de Champions League gelden en speelde zich in de kijker van onder meer Atlético Madrid. De Spaanse topclub hoopte vorige maand al werk te kunnen maken van de komst van de middenvelder, maar van een tussentijdse transfer kwam het niet. Het moet gek lopen wil hij over een paar maanden niet de stap zetten naar de Europese top. “Ik vind hem zeker de laatste maanden echt heel goed. Elke wedstrijd is hij goed”, is Krabbendam in de Dick Voormekaar Podcast van Voetbal International lovend over Wieffer.

De zevenvoudig Oranje-international zette in mei vorig jaar nog zijn handtekening onder een contract tot medio 2027, maar een vertrek komende zomer lijkt desondanks niet tegen te houden. “Die is van de zomer weg”, zegt Krabbendam stellig. “Atlético zal wel een keertje terugkomen, toch? Hij was natuurlijk al bijna weg.” Wieffer verscheen in november al op de voorpagina van de Spaanse sportkrant Sport. FC Barcelona zou in hem een mogelijke opvolger van Sergio Busquets zien. De routinier trok afgelopen zomer al de deur van het Spotify Camp Nou achter zich dicht, maar FC Barcelona is er nog niet in geslaagd hem adequaat te vervangen.