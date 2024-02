Foppe liet grote clubs schieten: 'Ajax was me misschien wel op het lijf geschreven'

Foppe de Haan blikt in gesprek met FCUpdate terug op zijn lange trainersloopbaan. De inmiddels 80-jarige Fries was, verdeeld over drie periodes, liefst vijftien seizoenen hoofdtrainer van sc Heerenveen, een record in het Nederlandse profvoetbal. De Haan legt uit waarom hij een dienstverband bij Ajax, maar ook een toenaderingspoging van AZ, afsloeg om in Heerenveen te blijven.

Uw record zal voorlopig nog wel even blijven staan, ziet u iemand die dit ooit kan evenaren?

De Haan: "Het wordt steeds moeilijker om dat record te verbreken. Wie op dit moment de langstzittende trainer in het betaald voetbal is? Dan loop ik even al die clubs bij langs... PSV niet, Fortuna niet, Twente niet... zeg het maar. Oh, het is Marinus Dijkhuizen. Ja, Excelsior is ook een rustige club."

Dijkhuizen trad eind januari 2020 aan in Kralingen en vierde vorige maand dus zijn vierjarige jubileum bij Excelsior.

Is er gedurende uw Heerenveen-jaren interesse geweest vanuit de Nederlandse top?

De Haan: "Ja, het is de vraag of die beter waren, maar AZ, Dirk Scheringa, daar heb ik een keer mee gepraat. Daar ben ik op een avond heen geweest, maar toen ik terugreed dacht ik: 'Dit doe ik niet'. Achteraf had je dat wel kunnen doen, want daar waren veel meer mogelijkheden dan hier. Maar destijds moesten we de Champions League nog halen hoor, dit was in 1997 ofzo".

SC Heerenveen plaatste zich onder leiding van De Haan in het seizoen 1999/2000 voor het miljardenbal, door in de Eredivisie op de tweede plaats te eindigen achter kampioen PSV.

"Scheringa wilde een Friese trainer en er was er maar een. Ik kon daar aanmerkelijk meer verdienen dan hier, maar ik had zoiets van 'Ik ben hier nog niet klaar', ik had het harstikke goed naar mijn zin en we wonen hier prettig. Dat heeft altijd een grote rol gespeeld, ook voor mijn vrouw en kinderen. Dan begin je te verkassen en ben je alleen daar en denk je: 'Heb ik het daarvoor allemaal gedaan?' Ik dacht: ik zing het hier wel uit, al is dat misschien niet het goede woord. Ik vond het hier mooi."

En vanuit de traditionele top-drie, Ajax, Feyenoord of PSV?

De Haan: "Hoofd jeudgopleiding van Ajax is ook aan de orde geweest. Die algemeen directeur die pas overleden is, die basketballer... Frank Kales, die is nog bij ons thuis geweest. Dat was me misschien wel op het lijf geschreven, maar ik heb het in ieder geval niet gedaan. Geen spijt van, nee."

Kales, die op 8 december 2023 op 81-jarige leeftijd overleed, was tussen februari 1999 en juni 2000 directeur van Ajax. In die periode moet de toenadering van de Amsterdammers dus hebben plaatsgevonden.

Is er vanuit het buitenland weleens aan u getrokken?

De Haan: "Er is een keer gebeld vanuit Engeland via een zaakwaarnemer. Maar dat was al in mijn Jong Oranje-tijd, daar heb ik ook niet op gereageerd. Dat was Premier League volgens mij, het kan Sunderland zijn geweest. Voor mij was dat nooit een optie, nee."

"Ik had zelf niet eens een zaakwaarnemer. Riemer (van der Velde, van 1983 tot 2006 voorzitter van Heerenveen, red.) vroeg me altijd rondom de kerstvakantie en het trainingskamp begin januari: 'Heb je er nog zin in, is het nog een uitdaging en kunnen we nog beter worden? En is dat met de club ook zo?', en dan was het: 'Ja, we doen nog een jaar'. Ik kreeg ook nooit een langer contract dan een jaar, maar dat was nooit een probleem."

Heerenveen speelt zondag om 14.30 uur in het eigen Abe Lenstra Stadion tegen Ajax.