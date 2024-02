Foppe de Haan looft twee Ajacieden maar legt uit waarom Heerenveen zondag niet kansloos is

Foppe de Haan (80) blikt in gesprek met FCUpdate vooruit op het duel tussen sc Heerenveen en Ajax, dat zondag in het Abe Lenstra Stadion wordt gespeeld. De legendarische oud-trainer van de Friese club is vooral onder de indruk van Ajax-spits en doelman , maar legt uit waarom zijn Heerenveen tóch niet kansloos hoeft te zijn.

Ajax komt hier zondag op bezoek, hoe kijkt u naar die tegenstander?

De Haan: "Ja, Ajax begint aardig te voetballen. Brobbey hè, dat vind ik fantastisch. Dat vind ik echt mooi. Ze hadden hem hoog ingeschat toen hij naar Leipzig ging, toen kwam hij terug voor een hoop geld. (Lachend:) Dat was ook een aardige actie, maar hij deed het helemaal niet. Maar nu kun je zien: hij is fit, hij is lichter geworden en hij is sneller geworden. In potentie had hij al heel veel, maar hij gaat nu doen waar hij goed in is."

"Ik liet een spits dat ook altijd doen: zo diep mogelijk in de dekking wegblijven en dan inspelen en draaien óf weglopen. Als je dát hebt, hou je altijd druk op de tegenstander. Ik vond ook niet dat een spits, tenzij hij zo goed kon voetballen als Cruijff ofzo, in de bal moest zakken om de bal te halen en dat iemand anders er dan overheen kwam. Maar als je dit hebt, dan heb je een soort kapstok en kun je opsluiten, ik vind dat hij dat onderhand fantastisch doet."

Sinds de komst van John van 't Schip is Ajax in de competitie twaalf wedstrijden ongeslagen (negen overwinningen, drie gelijke spelen). Brobbey speelde in elf van die wedstrijden mee en scoorde daarin tien keer. Hoe komt het dat het 'plotseling' begon te lopen?

De Haan: "Hij weet nu waar de goal is, in het begin schoot hij alles naast en over. Dat is ook vertrouwen hè, maar dat kun je ook trainen. Niet als een gek schieten, daar had Pierre van Hooijdonk het laatst ook over in Studio Voetbal. De meesten willen hard, hard, maar als je hard wil dan heb je geen controle. Jon Dahl Tomasson had dat, die kon uit het niets schieten. Dan wist je niet dat hij schoot en dan zat hij er al in."

Heeft Heerenveen zondag een kans tegen dit Ajax?

De Haan: "Je hebt altijd een kans. Hoe ik het zou aanpakken? Je moet de pass op Brobbey proberen te voorkomen, dat is een. Als je goed analyseert weet je wie dat doet. En twee: je moet ze toch wel een stukje van de goal houden. Maar je moet niet als een gek naar voren gaan jagen."

"Ze zijn heel kwetsbaar als er wat ruimte achter hen komt. Dus ik zou ze net voor de middenlijn opvangen, maar dan moet het middenveld wel kloppen. Dus: 'die is van jou, die is van jou', en dan écht met ze in duel gaan, de bal pakken en dan vooruit."

"Ajax krijgt veel kansen tegen, maar ze hebben wel een goede keeper trouwens (Diant Ramaj, red.). Ja, dat is wel verrassend. Het was in het begin ook wel een vreemde jongen in zijn gedrag, misschien. Maar zoals laatst, uit bij bij Go Ahead Eagles (2-3 overwinning, red.) hield hij ze echt overeind. En hij is heel vaardig in zijn balcontacten, echt enorm. Ja, een goede keeper."

De wedstrijd tussen sc Heerenveen en Ajax begint zondag om 14.30 uur.