Geruchten rondom Lijnders en Ajax worden hardnekkiger: 'Ik heb geen bewijs, maar hij is daar gesignaleerd...'

Pepijn Lijnders werd dinsdag door verschillende Engelse media in verband gebracht met een overstap naar Ajax. De vraag is in hoeverre de berichtgeving uit Engeland betrouwbaar is, maar volgens de Pantelic Podcast - vaak goed ingevoerd rondom Ajax - is Jan van Halst onlangs wel gesignaleerd in Liverpool.

In Engeland werd er dinsdag gemeld dat Lijnders inmiddels al gesproken zou hebben met Ajax en dat de assistent-trainer van Liverpool zich inmiddels al zou voorbereiden op de uitdaging in Amsterdam. Dit nieuws is ook bij de Pantelic Podcast van FC Afkicken terecht gekomen en daarin weet Ajax-supporter Bart Sanders te vertellen dat rvc-lid Van Halst onlangs gezien is in Liverpool, de plek waar Lijnders momenteel werkzaam is en waar hij na dit seizoen net als hoofdtrainer Jürgen Klopp vertrekt.

"Het is natuurlijk speculatie van de bovenste plank, maar hij is daar gesignaleerd. Ik heb daar geen foto's of verder bewijs van, ik moet die mensen op het woord geloven", zegt Sanders. Als dat zo zou zijn, Lijnders wordt nu genoemd, er is een linkje met Henderson...", denkt Sanders hardop na. "Ik kan mij toch niet voorstellen dat Ajax Lijnders als hoofdcoach aanstelt, zeker niet als je Pascal Jansen (ontslagen bij AZ) aangeboden krijgt. Dat is nou niet een trapje hoger", vindt de supporter van de Amsterdammers.