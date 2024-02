Go Ahead Eagles vergroot zorgen Vitesse, maar moet in slotfase enorme tegenvaller verwerken

Go Ahead Eagles heeft zondagmiddag de zorgen voor Vitesse verder vergroot: 0-2. In het Gelredome wist de formatie van trainer René Hake te zegevieren in een moeizaam duel, wat mede ontstond door de dramatische grasmat die er ligt in het Arnhemse stadion. Go Ahead Eagles moest in de absolute slotfase echter wel een domper verwerken, want Willum Willumsson kreeg een rode kaart. Hij mist daardoor de IJsselderby tegen PEC Zwolle.

Op een belabberd veld in Het Gelredome deden de ploegen aanvankelijk niet veel voor elkaar onder. Vitesse kreeg via Meerdink was kansjes. De gasten kregen er iets meer en zagen Oliver Edvardsen scoren. De aanvaller anticipeerde goed op een lange bal, daarbij profiterend van de weifelende Nicolas Isimat-Mirin en Carlens Arcus. Doelman Eloy Room was net iets te laat uit zijn doel en werd omspeelt door de Noor die de bal in het lege doel schoof. De gasten, spelend zonder de geblesseerde Philippe Rommens en geschorste Bas Kuipers verzuimden daarna de score verder op te voeren.

In de tweede helft maakte ook Hadji-Moussa zijn opwachting en daarmee zijn debuut bij de thuisclub. Het duurde ruim een kwartier in deel twee voordat de thuisclub wat aanzette en tot enkele kansjes kwam. Veelal was de ijverige Meerdink daarbij betrokken. Er waren fases waarin Vitesse tot redelijk goede aanvallen kwam, daar stonden dan ook weer tal van slordigheden tegenover. Beste kans was eigenlijk voor, de twee weken geleden tegen Feyenoord ongelukkige Ramon Hendriks, die de bal via de grond net over het Eagles-doel kopte. De bij vlagen goed combinerende Deventenaren kwamen verder niet echt in de problemen. Na de terechte rode kaart voor Willumsson zorgde invaller Jakob Breum toch nog voor een grotere glimlach door de 0-2 binnen te schieten.

Met wedstrijden tegen Go Ahead Eagles, Heracles Almelo, FC Volendam en Excelsior zijn voor de Arnhemmers de weken van de waarheid aangebroken. Vitesse voert buiten het veld nog een verbeten strijd met de licentiecommissie. Deze maand hoopt de club uitsluitsel te krijgen over het onderzoek dat Integis naar het Russische verleden heeft gedaan. Het is echter niet alleen maar kommer en kwel in Arnhem want de geel/zwarten zitten nog in het KNVB-bekertoernooi waarin SC Cambuur deze week in Leeuwarden in de kwartfinale de tegenstander is.

In de strijd voor de play-off plaatsen wacht Go Ahead Eagles volgende week de IJsel Derby tegen aartsrivaal PEC Zwolle en daarna wedstrijden tegen SC Heerenveen, FC Twente en RKC Waalwijk. Go Ahead Eagles heeft de uitwedstrijd bij hekkensluiter Vitesse met 0-2 gewonnen. Daarmee blijft de ploeg uit Deventer voor het eerst in 54 jaar zes uitwedstrijden op een rij ongeslagen en pakt het de zesde plaats weer terug op NEC Nijmegen. Het verloor diep in de extra tijd wel Willum Willumsson na een onbesuisde charge op Kacper Kozlowski.

Het geplaagde Vitesse trok tijdens de winterse transferperiode vier speler aan. Meest opvallende transfer was die van Mexx Meerdink. De gehuurde aanvaller was de enige van het nieuwe kwartet die in de basis mocht beginnen. De andere nieuwkomers, eveneens huurlingen, Adrian Mazilu (Brighton & Hove), Paxten Aaronson (Eintracht Frankfurt), en Anis Hadji-Moussa (Patro Eisden). Daan Huisman (FK Haugesund, terug na verhuur) begonnen op de bank. Met Million Manhoef (Stoke City) en Samit Haumulic (Toulouse) vertrokken er ook twee spelers. Vooral het vertrek van Manhoef is een aderlating voor de ploeg van trainer Edward Sturing. Ook bij Go Ahead Eagles waren er wat mutaties. Sylla Sow vertrok naar concurrent voor de play offs NEC Nijmegen Rashaan Fernandes en Dario Serra worden verhuurd aan respectievelijk Uniamo de Leiria en Merida. Daartegenover stond de komst van Sфren Tengstedt van Silkeborg IF.

In de strijd voor de play-off plaatsen wacht Go Ahead Eagles volgende week de IJselderby tegen aartsrivaal PEC Zwolle en daarna wedstrijden tegen SC Heerenveen, FC Twente en RKC Waalwijk.