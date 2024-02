Goed nieuws voor Slot: Feyenoorder knikkert ploeggenoot in 96e (!) minuut uit Azië Cup

heeft Iran naar de halve finale van de Azië Cup geschoten. De vleugelspeler van Feyenoord was in de 96e minuut trefzeker vanaf de strafschopstip tegen Japan, waardoor Iran met 2-1 zegevierde. Waar Feyenoord Jahanbakhsh dus nog even moet missen, ziet het terugkeren naar Rotterdam.

Ueda was met Japan actief op de Azië Cup en nam het in de kwartfinale op tegen het Iran van Jahanbakhsh. De Japanners namen na een half uur spelen de voorsprong toen Hidemasa Morita een fraaie actie bekroonde met een doelpunt. Deze voorsprong behield Japan tot de rust, maar na de eerste helft ging het mis.

Iran werd sterker en maakte in de 55e minuut de gelijkmaker via Mohammed Mohebi. De winnende goal viel in de zesde minuut van de blessuretijd, toen de Iraniërs een strafschop kregen. Jahanbakhsh ging achter de bal staan en benutte het buitenkansje onberispelijk, waarmee hij het vonnis velde voor Japan.

In de halve finale treft Iran Qatar of Oezbekistan. De andere halve is al bekend: de wedstrijd gaat tussen Zuid-Korea en Jordanië.