Grof schandaal zorgt voor ontsteltenis: 'Dit is toch verwerpelijk, hem moet je voor de rest van het seizoen schorsen!'

RTV Oost-journalist Tijmen van Wissing is geschrokken van de blessure die SC Genemuiden-verdediger Hadde Pleijser heeft opgelopen en van het optreden van scheidsrechter Sam Dröge in het duel tussen SC Genemuiden en Harkemase Boys. Dröge zag een overduidelijke rode kaart over heeft hoofd, waarna het slachtoffer met twee gebroken enkels naar het ziekenhuis is overgebracht.

"Ik denk dat wij in onze gedachten even bij Hadde Pleijsier van SC Genemuiden, want dit doet Jesse Vermaning", begint Van Wissing in de uitzending van De Oosttribune op RTV Oost. "Een idioot, een misdadiger op de amateurvelden", zegt de sportverslaggever als hij kijkt naar de beelden. "Dit is donkerrood. Dan heb je een man die hier kan optreden, dat is de heer Dröge. Kijk is even, Pleijsier gaat hier van het veld met twee gebroken enkels, die ligt nu in het ziekenhuis en wordt volgende week geopereerd", zegt Van Wissing met boosheid in zijn stem.

Artikel gaat verder onder video

De journalist vervolgt: "Die Vermaning komt er van af met een vermaning. En die Sam Dröge, dat is toch verwerpelijk...", verzucht de verslaggever. "Dan weet je meteen wat het niveau van de arbitrage is in dit land. Hij heeft betaald voetbal gefloten, is gedegradeerd van de Eerste Divisie naar de Derde Divisie, maar hij mag de onderbond nog niet fluiten", is Van Wissing hard voor de arbiter. "Die Dröge, die moet je voor de rest van het seizoen schorsen!"

Bekijk hieronder het fragment van Van Wissing in De Oosttribune