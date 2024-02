Grolsch Veste op de banken: Myron Boadu beleeft daverend debuut voor FC Twente

FC Twente doet uitstekende zaken in de strijd om de Champions League plekken door te winnen van RKC. Ricky van Wolfswinkel zorgde in een matige eerste helft voor de openingstreffer. De tweede helft stond in het teken van het droomdebuut van die eerst zelf de 2-0 maakte en vervolgens ook nog eens de 3-0 voorbereidde voor Younes Taha.

RKC begon sterk aan de eerste helft en kreeg na een minuut voetballen al een aardige kans via Julian Lelieveld die de bal van dichtbij tegen Lars Unnerstall aanschoot. RKC bleef vervolgens de meest gevaarlijke ploeg in de Grolsch Veste, maar Mats Seuntjens en Chris Lokesa slaagden er niet om dit overwicht uit te drukken op het scorebord. De ploeg van Henk Fraser kreeg hierna de deksel op zijn neus, want Twente sloeg bij zijn eerste kans direct toe. Sem Steijn leek buitenspel te staan voorafgaand aan zijn voorzet, maar Lelieveld hief de buitenspelval op. De voorzet kwam op het hoofd van Michel Vlap die de bal knap klaarlegde voor Ricky van Wolfswinkel die van dichtbij eenvoudig kon scoren. Twente kreeg hierna ook snel de kans om de score te verdubbelen, maar Steijn kopte in alle vrijheid net naast. Twente kwam hierdoor iets beter in de wedstrijd, maar RKC bleef de meest gevaarlijke ploeg waardoor de Tukkers niet mochten klagen met een 1-0 ruststand.

In het begin van de tweede helft kreeg Van Wolfswinkel een tweetal reuzenkansen om zijn ploeg op 2-0 te zetten. Etienne Vaessen had een poging van Michel Vlap niet klemvast waarna Van Wolfswinkel de rebound binnen had moeten schieten, maar hij stuitte van dichtbij op de RKC-goalie. Even later ging Vaessen gruwelijk in de fout en verspeelde hij zomaar de bal aan Daan Rots die de bal voorgaf richting de ervaren spits. Met Vaessen uit zijn doel leek de weg naar een goal open, maar Dario van der Buijs was ditmaal een sta in de weg met puik verdedigingswerk. Twente bleef hierna de betere ploeg zonder echt grote kansen te creëren. Het publiek in Enschede bleef de naam van Myron Boadu scanderen in de hoop op een invalbeurt die 20 minuten voor tijd dan ook daadwerkelijk plaatsvond. Boadu moet de naar Spartak Moskou vertrokken Ugalde doen vergeten en dat lukte hem al heel snel. Hij stond amper binnen de lijnen en het was al raak. Boadu werd diep gestuurd en hij passeerde Vaessen met wat geklungel waarna hij de bal in een leeg doel kon schuiven. Het Boadu-effect bleek in volle gang, want even later scoorde hij bijna gelijk zijn tweede van de avond. Vaessen had echter een antwoord waarna de rebound voor de voeten van Younes Taha kwam die de 3-0 eenvoudig kon binnenschuiven. Boadu bleef op zoek gaan naar meer en kreeg nog een aardige mogelijkheid voor zijn tweede goal, maar hij vond Vaessen op zijn weg.

Door deze overwinning kan Twente rustig achteroverleunen en kijken wat de concurrentie in de onderlinge wedstrijden gaat doen. Eén ding is zeker, de ploeg van Joseph Oosting doet uitstekende zaken in de race voor de Champions League plaatsen. RKC verliest en ziet de degradatiezorgen toenemen. De Brabanders krijgen volgende week NEC op bezoek en daar zullen drie broodnodige punten op het spel staan. FC Twente moet volgende week een uitwedstrijd spelen in Rotterdam bij Excelsior.