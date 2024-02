Grote lof voor Ajacied: ‘Hij ging als een beest tekeer tegen PSV, hij is mijn speler van de week’

is de speler van de week, zo stelt voormalig Oranje-international Peter Hoekstra bij De Telegraaf. De spits pakte met Ajax een puntje tegen PSV en speelde een uitstekende wedstrijd.

Hoekstra stelde een Elftal van de Week op bij de wekelijkse rubriek van De Telegraaf. In de voorhoede heeft de voormalig linksbuiten plek voor Brobbey. “Hij is mijn speler van de week. Die ging als een beest tekeer tegen PSV”, begint Hoekstra.

“Natuurlijk valt er wat te zeggen over die aanname bij die eerste goal bijvoorbeeld, maar hij doet daarna wél de juiste dingen en hield het overzicht”, zegt de oud-aanvaller van onder meer PSV en Ajax. “Hij lijkt me zó moeilijk om tegen te voetballen. Mooi om dat ook in een topduel te zien”, sluit Hoekstra af.

Brobbey was tegen PSV goed voor de assist op de 1-0 van Steven Berghuis. De aanvaller leek in eerste instantie zijn mogelijkheid te verprutsen, maar behield vervolgens knap het overzicht waardoor hij Berghuis in stelling wist te brengen. Door een doelpunt van De Jong in de 34e minuut kwam PSV langszij. Het bleef uiteindelijk bij 1-1.