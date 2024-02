Guus Hiddink stoorde zich enorm aan één iemand bij Ajax: ‘Ik vind dat helemaal niks!’

Guus Hiddink heeft zich afgelopen zaterdag tijdens de competitiewedstrijd tussen Ajax en PSV (1-1) geërgerd aan Michael Valkanis, zo vertelt hij maandagavond in het televisieprogramma Rondo van Ziggo Sport. De oud-trainer was aanwezig in de Johan Cruijff ArenA en vond de rechterhand van Ajax-coach John van ’t Schip een onnodig drukke indruk maken.

Hiddink zat afgelopen weekend op de eretribune van de Johan Cruijf ArenA en had goed zicht op de dug-out van Ajax. “Van 't Schip stond lekker aan de lijn. Relatief relaxed of gespannen, dat maakt niet uit. Maar in de eerste helft kwam zijn assistent in totaal zes keer naar hem toegelopen”, constateerde de oud-trainer van onder meer PSV.

Hiddink legt de overige tafelgasten uit hoe Valkanis in woord en gebaar voortdurend instructies verstrekte aan Van ’t Schip. “Dat gebeurde in de eerste helft zes keer en in de tweede helft ook zes keer. Ik vind dat helemaal niks! John is dan nog lief, want normaal gesproken zeg je: ga jij even zitten. Ik dacht: wat doet die man toch steeds?”

Het duel tussen Ajax en PSV leverde zaterdagavond uiteindelijk geen winnaar op. De Amsterdammers namen voor eigen publiek de leiding via een doelpunt van Steven Berghuis, maar Luuk de Jong bracht nog voor rust de eindstand op het scorebord.