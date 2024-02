Jorrel Hato wil één vraag niet beantwoorden: 'Daar zeg ik niks over'

(17) stond na afloop van de wedstrijd tussen Ajax en Bodø/Glimt, die eindigde in een 2-2 gelijkspel, voor de camera's van Veronica, maar wilde op één vraag geen antwoord geven. De jonge verdediger gaf na enig aandringen toe dat hij zich comfortabeler voelt in het centrum van de verdediging dan als linksback, maar hield de kaken stijf op elkaar over de verlenging van zijn medio 2025 aflopende contract in Amsterdam.

Hato geeft desgevraagd toe dat het 'wel even omschakelen was' om na tijden in het centrum te hebben gespeeld nu ineens op de linksbackpositie te spelen. "John van 't Schip ziet jou op dit moment als beste optie op die positie, snap jij dat?", wordt hem vervolgens gevraagd. "Dat is een keuze van de trainer, als hij die keuze maakt ga ik daarmee akkoord. Wat ik daarvan vind? Als ik daar moet staan, dan sta ik er", klinkt het volgens het boekje van de mediatraining.

De interviewer van dienst pikt direct op wat Hato eigenlijk wil zeggen: "Dan weet ik wel hoe jij je erbij voelt. Hoe? Dat je liever centraal zou staan." Daarop geeft hij toe dat dat het geval is: "Ik vind dat ik daar meer comfortabel speel. Maar als ik linksback sta, dan sta ik linksback", haast Hato zich erachteraan te zeggen.

Contractverlenging

Vervolgens wordt Hato gevraagd naar het nieuws dat in de nacht van woensdag op donderdag naar buiten kwam. Het Algemeen Dagblad wist te melden dat Ajax en de verdediger zo goed als akkoord zijn over een contractverlenging tot medio 2028. "Daar zeg ik niks over", riposteert de verdediger echter. "Dat is iets tussen Ajax en mijn zaakwaarnemers dus daar praat ik verder niet over", besluit hij het vraaggesprek.