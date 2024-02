'Henderson laat zich gelden en stuurt ploeggenoot bij Ajax het krachthonk in'

is tegenwoordig vaak in het fitnesshonk te vinden, zo vertelde de spits van Ajax deze week. Hij wil aan zijn uithoudingsvermogen werken om uiteindelijk vaker de negentig minuten vol te kunnen maken. Valentijn Driessen denkt dat achter de schermen een rol speelt in de keuze van Brobbey.

“Dat is natuurlijk Hendo”, zegt Driessen in de podcast Kick-Off. “Die zit daar natuurlijk achter. Iedereen moet het krachthonk in, want de grote natuurlijke leider Hendo zit ook in het krachthonk.” Collega-journalist Mike Verweij voegt lachend toe: “Als Brobbey nu ook echt in het krachthonk gaat staan, denk ik dat tegenstanders binnenkort het stadion uit vliegen. Die vliegen nu al vijf meter de andere kant op. Het is bijzonder hoe sterk hij is.”

Brobbey liet in een interview met ELF Voetbal weten dat hij het belangrijk vindt om wedstrijden te kunnen uitspelen. Dat lukt hem dit seizoen steeds vaker. “Waarom dat eerder niet lukte? Omdat de trainer me vaak voortijdig naar de kant haalde. Daar werk ik nu hard aan”, zei hij.

"Ik ben vaak in het fitnesshok te vinden. Niet om meer spiermassa te kweken, maar om mijn uithoudingsvermogen te verbeteren”, voegde Brobbey toe. “Daarvoor doe ik core-stability-oefeningen. Ook probeer ik met oefeningen mijn hamstrings en knieën sterker te maken.”

