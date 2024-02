Henk de Jong flikt het en levert prachtige prestatie: SC Cambuur naar halve finale

SC Cambuur heeft zich woensdagavond op knappe wijze voor de tweede keer in de historie van de club geplaatst voor de halve finale van de KNVB Beker. De Leeuwarders versloegen in het eigen Cambuur Stadion Vitesse, dat terecht onderuit ging in Friesland: 3-1. Voor de formatie van Henk de Jong ontpopte de talentvolle aanvaller zich tot man van de wedstrijd. De twintigjarige aanvaller was tweemaal trefzeker tegen de Arnhemmers.

Op het middenveld van SC Cambuur was de terugkeer van aanvoerder Van Kaam een flinke opsteker. Bij het door blessures geplaagde Vitesse stond Schubert onder de lat. De Duitse bekerdoelman hield al de gehele bekercampagne zijn doel schoon, want de Arnhemmers wonnen al hun wedstrijden tegen Groene Ster, SC Heereveen en AFC minimalistisch met 1-0. Waar Vitesse in de beker al driemaal het doel schoon wist te houden, waren er in de Eredivisie maar twee ploegen die meer tegentreffers incasseerden dan de degradatiekandidaat. Datzelfde gold overigens voor SC Cambuur in de Keuken Kampioen Divisie, waar enkel Jong PSV en Telstar vaker moesten vissen.

Voor beide ploegen was het behalen van een halve finale geenszins een vanzelfsprekendheid en er stond dan ook op sportief als financieel vlak veel op het spel. Dat resulteerde in een rommelig eerste half uur met enkel wat doelpogingen voor Vitesse. Met de steun van het publiek begon SC Cambuur geleidelijk aan sterker te spelen, waarbij de Friezen nadrukkelijk zochten naar kwetsbaarheden in de Arnhemse achterhoede. Tien minuten voor rust strafte de thuisploeg een slechte inspeelbal van Hendriks op Cornelisse keihard af. De Jong vond na een knappe actie Smit die als een ware goalgetter zijn negentiende treffer van dit seizoen in de hoek legde. Hiermee werd tevens de reeks van Vitesse zonder tegendoelpunten in het bekertoernooi beëindigd.

Vitesse behaalde zes keer de bekerfinale én won de eindstrijd in 2017 eenmaal. In de tweede helft leek een finaleplaats verder weg dan ooit. Exemplarisch voor dit Vitesse-seizoen was de kopkans van Meerdink, waarbij de AZ-huurling volledig vrijstaand het doel niet wist te vinden. Aan de andere kant liet ook Smit een niet te missen kopkans onbenut, waardoor Vitesse in leven bleef. Hadj-Moussa - die afgelopen zondag debuteerde tegen Go Ahead Eagles - liet zien een begenadigd dribbelaar te zijn én schoot tien minuten voor tijd na een fraaie actie in de korte hoek raak.

Waar een verlenging in de maak leek, toonde de thuisploeg direct veerkracht. Poll troefde doelpuntenmaker Hadj-Moussa op wilskracht af en bracht De Jong in stelling. Die faalde niet en schoot van dichtbij de 2-1 binnen. Een ongelukkige handsbal van Hendriks in het strafschopgebied zorgde kort daarna voor de Arnhemse genadeklap. Smit benutte zijn tiende strafschop van het seizoen door kiezelhard de bovenhoek te vinden. Vitesse was niet bij machte om zich nog op te richten, waardoor Henk de Jong met het bereiken van de halve finale een unieke prestatie neerzette met zijn SC Cambuur.