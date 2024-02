Henk de Jong twijfelt niet: 'Een heel goede speler die mee kan bij Ajax, honderd procent'

SC Cambuur-trainer Henk de Jong is onder de indruk van NEC, de komende tegenstander in de halve finale van de KNVB Beker. Daags voor de bekerwedstrijd is De Jong bij Veronica Offside complimenteus over NEC en in het bijzonder over , die in zijn ogen meekan bij Ajax.

“Ik vind het echt een goed team, met goede spelers en veel beweging voorin”, zegt De Jong, die met een videoverbinding wordt geïnterviewd door Wilfred Genee. “Wij gaan proberen druk erop te krijgen. We zullen ook goed moeten verdedigen, dat heb ik wel gezien. We moeten zien het publiek erachter te krijgen. We zullen wel de lange bal spelen, maar gaan ook proberen te voetballen waar mogelijk. Je moet wel een beetje bij jezelf blijven.”

Artikel gaat verder onder video

Proper is vanwege een blessure niet inzetbaar en dat is een meevaller voor Cambuur, zo weet De Jong. “Dat vind ik een heel goede speler.” Valentijn Driessen, die bij het programma te gast is, zei eerder deze maand dat Proper een betere optie zou zijn geweest voor Ajax dan Jordan Henderson. Ook De Jong vindt Proper goed genoeg voor Ajax. “Dat vind ik ook een Ajax-speler, dat klopt honderd procent. Die zou bij Ajax kunnen meedraaien.”

Het succes van NEC is echter te danken aan meerdere spelers. “Ook die Japanse jongens Kodai Sano en Koki Ogawa, red.) vind ik geen verkeerde spelers. En het was een goede zet van NEC om Tjaronn Chery terug te halen. Sinds hij er is, voetballen ze nog beter. Die jongen is haast niet te dekken en zorgt ervoor dat de andere middenvelders ook ruimte krijgen. Het is gewoon een goed team.”